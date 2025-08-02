白宮顧問大讚：川普「教全世界經濟學」　有望獲諾貝爾獎

▲ 川普顧問認為他有望獲得諾貝爾經濟學獎。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普高級貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）近日表示，川普經濟政策有望讓他獲得諾貝爾獎。這名白宮貿易與製造業資深顧問認為，川普「基本上已向世界傳授了貿易經濟學，可能會獲得諾貝爾經濟學獎提名。」

根據《新聞周刊》，納瓦羅7月31日接受福斯財經網（Fox Business）訪問說道，「很多人都在討論川普可能獲得諾貝爾和平獎，但我想，既然他基本上已經向世界傳授了貿易經濟學，他可能會獲得經濟學獎項提名。」

納瓦羅是川普貿易議程背後關鍵人物之一，形容川普經濟政策影響是「對國際貿易環境進行根本性重組，全球最大市場向其他國家宣告，『不能再占我們便宜』，我們要公平的交易」。

事實上，川普已獲得多項諾貝爾和平獎提名，最近一次是由以色列總理納坦雅胡提名。但若川普真的獲得經濟學獎提名，將成為首位獲此榮譽的國家元首。但分析認為他獲獎機率仍然極低，因該獎項主要表彰對經濟理論的持久貢獻，而非經濟政策。

川普政府近期已和英國、越南、印尼、菲律賓、日本、歐盟和南韓等國達成貿易協議；7月31日也和巴基斯坦宣布新協議，將協助巴國開發石油儲備並降低關稅。另一方面，美中90天關稅緩衝期將於12日結束，美方強調不會再度延期。

對於關稅政策效果，納瓦羅聲稱，「他所做的一切都讓批評者跌破眼鏡。這些關稅實際上成了減稅措施，而非引發通膨，效果非常好。」但聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）7月31日預期，未來消費者物價數據將出現更多通膨影響。