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企鵝比人多！　英群島川普關稅「41%→10%」成最大贏家

▲▼南大西洋福克蘭群島（Falklands Islands）上的企鵝。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 福克蘭群島志願者角（Volunteer Point）海灘上的3隻國王企鵝。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普7月30日宣布大幅調降南大西洋福克蘭群島（Falklands Islands）的關稅，從最初威脅課徵的41%重稅降至10%，讓這座被形容「企鵝比人多」的偏遠群島終於鬆口氣。

CNBC報導，川普4月首度宣布對福克蘭群島課徵41%關稅時，震驚當地研究人員。專家當時指出，這項決定突顯全球沒有任何地方能倖免於川普關稅衝擊。

福克蘭群島為英國海外屬地，總人口僅約3500人，外界憂心高額關稅將重創當地經濟。根據經濟複雜性觀測站（Observatory of Economic Complexity）數據，福克蘭群島2023年對美出口額達2740萬美元，其中絕大部分為非魚片冷凍魚類產品。

但在川普7月30日公布的行政命令中，福克蘭群島關稅調降多達31個百分點，成為4月與8月最終稅率降幅最大的地區之一。

另一方面，川普也對南極海域完全無人居住的澳洲屬地赫德島（Heard Island）和麥唐納島（McDonald Island）課徵關稅，當地僅有數十萬隻企鵝棲息，因此被外界戲稱為「企鵝關稅」。

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