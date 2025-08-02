賴清德挨批「搞黑箱」關稅談判　學者：在野黨連法律性質都不清楚

▲遠景基金會副執行長、國際法學者宋承恩。（資料照／時代力量提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

總統賴清德昨（1日）召開記者會說明，台灣取得的20％關稅為「暫時性」稅率，待談判總結會議結束後，會將「攸關國會權力」的部分，向國會取得同意，然而，卻引來藍白接連砲轟，政府「搞黑箱」談判。對此，遠景基金會副執行長、國際法學者宋承恩表示，政治攻防可以，但至少要有make sense，反對黨卻顯示連最基本的法律性質都搞不清楚。

宋承恩表示，川普政府公布各國最新關稅之後，國內評論雜沓評價不一，事情很重要也很複雜，必須持續不斷研究處理，政府也在持續與台灣社會對話，但有些評論出於對川普對等關稅的法律性質存在錯誤理解，評價或解方也是錯誤的。

宋承恩指出，川普的「對等關稅」並非貿易協議，而是以總統執行命令的方式為之，但社會上對台美協商談判，都用「協商」（negotiate）、「協議」（agreement） 稱之，因此很多人，包括國內兩位擁有美國名校博士學位的反對黨主席，都想當然爾認為，台美當前的協商會產生一項協議。

宋承恩說，大家普遍以為談判最終會有國際條約或協議，因此，應依條約程序處理，始其在國內生效，國民黨立法院總召甚至說，須經國會同意，宋承恩直言，這些說法是未掌握當前川普對等關稅的法律性質是「美國單方行為」。

宋承恩說明，所謂單方行為，依據的是總統的權力，工具是總統執行命令（Executive Order），歷次的關稅總統執行命令中，皆詳列其授權依據，評論者應該要去審閱並予以了解，而不是想當然爾地以「貿易協議」視之。

至於「單方行為」與「貿易協議」還存在哪些差異？宋承恩點出，單方行為雙方會達成合意 （agreement / a pact），但是否會簽什麼來記載下這些合意，工具上的選擇還未明，應該是還未談定。

無論如何，宋承恩直指，並不一定會以一項 「協議」（an instrument of agreement）行之，特別是關稅稅率的部分，各國所適用的稅率已經歷次總統執行命令公布並且即將施行，因為關稅是「一個國家的單方高權行為」。

宋承恩認為，台美終究將達成的合意，法律性質為何，牽涉談判內容與美國和台灣的政策目的，合意的內容不是只有美國的關稅稅率，還包括其他部分這樣的一個協議（pact），法律性質為何，還需要仔細處理。

整體來看，宋承恩強調，美國要實施「關稅」，不需要台灣立法院議決，而這也不是黑箱，會這樣看待川普對等關稅的人，是錯得太離譜，更不用說許多立委一路把關稅稅率跟新台幣匯率混淆，以致出現將稅率與匯率升值幅度混同疊加計算的情形，政治攻防可以，但至少要有make sense。

此外，宋承恩表示，記者會中，總統被問到是否須經國會處理時，賴總統的回答是「攸關國會的部分」一定會經過國會，表示對於當前正在談判的「pact」，其法律性質以及後端如何處理，有基本的掌握。

讓宋承恩感慨的是，反對黨後續應就此與執政團隊周旋，現在卻顯示連最基本的法律性質都搞不清楚，從而批評這是「重大挫敗」或「黑箱」，也就毫無說服力。

最後，宋承恩表示，談判的其他基本面向，還有美台談判是否受中國干預、川普政府政策目的為何、以及「pact」內容的可能樣貌，同樣也必須基於對基本面的理解，而非望文生義或臆測。