游盈隆5度披綠營戰袍參選皆落敗　曹興誠酸：有什麼資格罵沈伯洋？

▲聯電創辦人曹興誠。（資料照／記者周宸亘攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

聯電創辦人曹興誠今（2日）在社群平台發文槓上台灣民意基金會董事長游盈隆。曹興誠認為，游盈隆過去曾5度在民進黨支持下投入選戰，卻從未當選過，後來覺得民進黨已無油水可撈，就選擇退出民進黨，這樣的叛徒，到有什麼資格罵沈伯洋是民進黨之恥？

曹興誠表示，游盈隆近日高分貝痛罵沈伯洋，說沈伯洋是民進黨之恥，要沈伯洋辭去立委，但游盈隆明明是民進黨的叛徒，到底有什麼資格代表民進黨喊話？請你有點廉恥好嗎？

曹興誠認為，此次大罷免的召集人是傅崐萁，因為毁憲亂政、通匪賣台，才激起全民憤怒，進而有大罷免。曹興誠不解，游盈隆明知事實，卻想歸罪給沈伯洋，游盈隆在替哪邊工作？替什麼人工作？應該有人去好好調查一下。

此外，曹興誠指出，國民黨在大罷免以前，沒有反對大罷免，甚至說出，「你罷我5個、我罷你10個」，孰料，後來國民黨自己連署罷免民進黨立委不成，就把罷免說成「惡罷」。

曹興誠直言，國民黨如此賴皮不要臉，游盈隆還長年假裝中立，為什麼不批評國民黨「反罷」毫無理由，卻選擇專罵民進黨？

曹興誠透露，民進黨過去重用游盈隆，3次支持參選花蓮縣長，2度參選立法委員，結果游盈隆通通落敗，「自己無能不檢討，竟然罵花蓮縣民主程度差，導致民進黨以後在花蓮的支持度大降」。

曹興誠進一步提到，2015年時，游盈隆還想參選新北市第一選區立委，但民進黨見游盈隆是常敗將軍，又有諸多爭議，決定提名呂孫綾，游盈隆則說，呂孫綾絕對選不上，提名呂孫綾，是「誤黨誤國的愚蠢決定」。

「結果2016年1月，呂孫綾成功擊敗中國國民黨的三連霸立委吳育昇，成為第9屆最年輕立委，得票數創下該選區新高，可見游盈隆講話自私自利，全無可信度。」

曹興誠說，游盈隆在這件事之後，覺得民進黨內已無油水可撈，選擇在2019年退出民進黨，此後其言行多不利於民進黨，這樣一個不會做事，靠耍嘴皮維生，忘恩負義，無是無非的人，批評沈伯洋根本毫無資格。

曹興誠表示，游盈隆現在批評沈伯洋，絕對是看國民黨撐過罷免，想趨炎附勢，抱國民黨或者共產黨大腿，但他要請游盈隆閉嘴，「給自己留點餘地，不要學徐巧芯毒液亂噴，那樣沒好下場」。