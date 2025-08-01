曝綠營流失140萬支持者　游盈隆批：有人彷彿大罷免大失敗沒發生

▲台灣民意基金會董事長游盈隆。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

台灣民意基金會董事長游盈隆昨（31日）表示，根據近日出爐的兩份民調顯示，總統賴清德估計流失200萬支持者，而民進黨也流失近140萬支持者，對此，游盈隆狠批，綠營竟然還有人跳出來，說些五四三，彷彿沒發生大罷免大失敗這件事一樣，一點警覺性都沒有，實在是不可思議的一群人。

游盈隆表示，726大罷免落幕後，有兩個與大罷免相關的民調出爐，一個是美麗島民調，另一個則是震傳媒的民調。他強調，自己向來不評論非自己所主持的民調，除非情況特殊，然而，這兩家民調的專業水平，是他可以接受的。

游盈隆指出，關於賴清德總統的施政滿意度，兩家民調竟然有一個共同發現，就是賴總統7月施政滿意度重挫10個百分點，而不滿意度也飆升10個百分點，這一來一往，使得不滿意者比滿意者多20到22個百分點。

值得注意的是，游盈隆提到，不滿意賴總統施政表現者，震傳媒是50.4%，而美麗島是56.6%，雙雙過半，也都創下賴總統上任以來的新高紀錄，同時，兩家民調皆顯示，總統施政滿意度都創下任內新低紀錄，35%左右，這無疑是全國性民意的大轉變，尤其是在大罷免結果出來後，絕對不可等閒視之。

此外，關於政黨支持度，游盈隆說，根據震傳媒調查，本月民進黨支持度重挫7.3個百分點，其他兩黨支持度無明顯改變，具體地說，最新民意顯示，20歲以上台灣人，29.5%民進黨，21.9%國民黨，15.5%民眾黨，26.1%中性選民，6.9%其他、不知道、拒答。

游盈隆說明，在政黨支持度的部分，與上個月相比，民進黨支持度大幅下滑7.3個百分點，國民黨略減0.1個百分點，民眾黨略增0.9個百分點，中性選民上揚5.7個百分點。

游盈隆認為，這兩組數字傳達了一個共同的訊息，賴清德總統及民進黨社會支持度皆遭空前重挫，具體地說，一個百分點等於約19.5萬人，賴總統的支持者一個月內流失上看200萬人，同時，民進黨支持者流失也超過140萬人，不可謂不多。

至於這個現象究竟是什麼原因造成的?游盈隆直指，首先，大罷免大失敗的直接衝擊，反映國人對大罷免的不滿，進而投射到總統與執政黨身上，再者，執政當局對大罷免結果的整體危機處理不明快，最後，南部丹娜絲風災和隨之而來雨災產生的民怨未解。

游盈隆表示，大罷免大失敗後，綠營意見領袖要不是諱莫如深，不表意見，也就罷了，竟然還有人跳出來，說些五四三，一副若無其事，彷彿沒發生大罷免大失敗這件事一樣，天下太平，一點警覺性都沒有，實在是不可思議的一群人。