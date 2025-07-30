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喊罷免失敗歸咎沈伯洋「沒天理」　曹興誠：民進黨未有力反擊國民黨

▲沈伯洋與曹興誠宣講。（圖／記者李毓康攝）

▲沈伯洋與曹興誠宣講。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

726大罷免大失敗，台灣民意基金會董事長游盈隆、民進黨大老林濁水都點名批評綠委沈伯洋。對此，聯電創辦人曹興誠今（30日）再度分享心聲，他直言，他和沈伯洋無力發動，只是盡力支持大罷免而已，罷免沒有成功，是國民黨全面攻擊民進黨策略奏效，民進黨對攻擊沒有任何有力的反擊，現在黨內有人想把罷免失敗歸咎給沈伯洋，實在太沒天理，不知是何居心？他強調，說大罷免失敗？他不同意，大罷免讓大家知道「台灣是台灣人的台灣」！

針對大罷免失利，曹興誠表示，批評沈伯洋沒有天理。這次大罷免運動中，突出的最卓越人物，就是沈伯洋。沈伯洋是大學犯罪學教授，民防和情報戰的專家，英文絕佳，學養口才都是一流，難得的是，沈謙冲平和，善於溝通，任勞任怨，而且極其勤勉，沈伯洋是這次大罷免真正的領軍人物。

曹興誠表示，中共對沈伯洋恨之入骨，所以發動他們對沈進行排山倒海的攻擊。讓人詫異的是，現在民進黨內竟然也有人對沈伯洋進行人身攻擊，不排除民進黨內有人在分化本土團隊。

曹興誠說，7/26之前，有人為了分化民進黨和罷團，說大罷免如果成功，可能形成什麼「曹流」，極其可笑。「曹流」意味著他會去爭權奪利，其實他對權力毫無興趣。

曹興誠再說，ㄧ般熱衷權力的人，喜歡「耍大牌」，享受特權，超越規定，又不了解權力都伴隨著責任。追求權力而逃避責任，就是對公眾利益的偷竊。有的人還自以為這樣高人一等，洋洋得意，反應的其實就是文明程度低落。

曹興誠直言，國民黨立委拚命保位奪權，卻連立法最基本的「程序正義」都棄之不顧，就是典型只要權力不負責任的敗類，其中文明程度最低的就是徐巧芯，連做人最基本的道德都沒有。

接著，曹興誠直言，自己和沈伯洋在大罷免運動中，從來沒有想到權力，就只是支持而已，他們絕對尊重各地罷團的自主性。有人說，這次罷免如果集中在幾個選區，可以避免全部失敗，講這種話的人不了解，各地罷團都是自動自主自發的，誰有權力叫某些罷團停止罷免他們選區的立委，轉去支持其他選區的罷團？

曹興誠認為，這次大罷免真正的召集人是傅崐萁，通敵賣國，激起民怨，才有大罷免。賴清德沒有必要發動，柯建銘只是叫嚷，沒有能力發動。他和沈伯洋也無力發動，只是被邀去幫忙，盡力支持而已。

曹興誠提到，又有人批評說，抗共保台的文宣失效，那是事後諸葛亮，放馬後炮。二階造成31:0 的成績，靠的就是「抗共保台」的號召，那是團結大家，創造同仇敵愾的成功因素。

曹興誠表示，罷免沒有成功，是國民黨全面攻擊民進黨的策略奏效。例如國民黨說罷免是賴清德要獨裁，自己幾乎沒看見，民進黨對這個攻擊有任何有力的反擊；反倒是他跳出來，指出民進黨沒有獨裁的DNA。

另外，曹興誠表示，「雜質」說造成藍白支持者的憤怒，也是他跳出來辯解，說雜質不是罵人；罵人的話應該用「人渣」，雜質指的是思想的錯亂，不是指人。現在民進黨內有人想把罷免失敗歸咎給沈伯洋，實在太沒天理，不知是何居心？

曹興誠直言，罷免是愛台護國的義舉，參加的、支持的，都值得尊敬，不需要被檢討。不跳出來抗共護台，開始就冷言冷語，事後還要說三道四，這種人不配享受台灣的民主自由。

曹興誠批評，國民黨為了逃避罷免，不惜請出「把粗話當文化」的館長來助選，百年大黨可說連臉都不要了。反觀民進黨的文宣還是四平八穩，溫良恭讓；比百年大黨還要「望之儼然」。

曹興誠說，所謂穿西裝的打不過穿草鞋的，穿草鞋的打不過光腳的；國民黨光著腳不要臉，這就是守住席位的真正原因。

最後，曹興誠強調，說大罷免失敗？他不同意，大罷免讓大家看到上百萬台灣人的正氣和勇氣，讓大家知道「台灣是台灣人的台灣」！

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