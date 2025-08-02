普發一萬成效有5倍！　傅崐萁喊話卓榮泰趕快發：守住台灣產業經濟

▲國民黨立委傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

美國對台關稅20％，立法院國民黨團總召傅崐萁今（2日）指出，2300億擴大內需的普發一萬元，乘數效果有5倍，約有1兆1500億的消費在台灣。呼籲行政院長卓榮泰，趕快普發1萬元，守住台灣的產業、守住台灣的經濟，這才是全民之福。

傅崐萁說，現在面對全世界這麼嚴重的經濟衝擊，尤其傳出台灣投資美國12兆的台幣，加上原本的外匯存底5800多億美金，全數買了美債，也高達18兆台幣，加起來30兆，還包括台積電1650億美金，也是5兆台幣，台灣在這麼短的時間要搬35兆到美國去，台灣有這樣的能力嗎？

傅崐萁提到，從中華民國在台灣，民國38年到現在，三代人的努力，一旦35兆離開台灣之後，台灣不只人才外流、資金外流、在地繳稅外流、在地消費外流，整個系統性的風暴，包括這些菁英離開台灣之後拋售的這些房地產，會不會造成銀行非常大的金融危機？

傅崐萁指出，希望國家要好好考量清楚，台灣是不是有能力承受這麼大的撞擊，對於全世界這麼大的金融海嘯在台灣，台灣是一個淺碟型的市場，85%的產業以外銷為主要導向，因此，普發1萬元是擴大內需最重要、最重要守住台灣的經濟。

傅崐萁說，2300億的擴大內需的普發一萬元，乘數效果有五倍，約有1兆1500億的消費在台灣，給執政政府3到6個月緩衝期間，面對這麼大的衝擊和世界經濟強權的挑戰。傅最後也向行政院長卓榮泰喊話，趕快普發1萬元，守住台灣的產業、守住台灣的經濟，這才是全民之福。