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川普對等關稅20%為暫時性稅率　行政院：已洽約下次會議

▲▼美國總統川普30日出席白宮東廳一場活動。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳家祥／台北報導

美國於美東時間7月31日公布台灣適用的對等關稅稅率為20%。對此，行政院台美經貿工作小組表示，美方通知我方，因談判時程安排，台美尚未能進行總結會議，因此美方先對我國公布20%的「暫時性稅率」，台美雙方後續將持續磋商，而且雙方將一併討論供應鏈合作及232條款相關議題，「目前已在洽約下一次會議」，只要達成協議，可望再調降稅率，並爭取232條款關稅優惠待遇。

台美經貿工作小組說，台灣為美國第六大貿易逆差國，2024年貿易逆差金額為739.2億美元，美國於4月2日公布對台灣的對等關稅稅率為32%，此次美方公布行政命令，將台灣的對等關稅稅率調降為20%，後續台美雙方達成協議後，稅率可望再調降。

台美經貿工作小組強調，台美雙方皆表達將持續進行磋商，致力完成協議，目前已在洽約下一次會議。

台美經貿工作小組指出，由行政院鄭麗君副院長、經貿談判辦公室楊珍妮總談判代表率領的我方談判團隊，於美東時間7月21日當周在華府與美方就對等關稅等經貿議題進行第四輪實體會晤，並進行聯合聲明草案之磋商。

台美經貿工作小組說，我方並再度會晤美國貿易代表Jamieson Greer及美國商務部長Howard Lutnick，兩人及其團隊皆對於談判進展表達正面肯定，亦表達美方政府會做最後決定。台美雙方此輪磋商因時程安排尚未有總結會議，我方將儘快與美方完成磋商達成協議，爭取再調降對等關稅，並同時就232條款相關議題一併進行磋商，以同時爭取232關稅優惠待遇。

台美經貿工作小組表示，台美雙方談判團隊此次華府實體磋商，由於美方與許多國家同時進行談判，雙方在有限時程仍完成技術性磋商，就關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、供應鏈韌性、經濟安全等議題達成一定共識，並依雙方共識進行聯合聲明草案之磋商。

台美經貿工作小組說，台美雙方歷次商討範圍更包括投資、採購、台美經貿合作等議題，盼強化台美高科技供應鏈合作，共同鞏固雙方全球高科技領導地位，深化台美關係。

台美經貿工作小組表示，美方為我國最重要經貿市場與戰略盟友，為持續增進台美間強健關係與互利共榮，我方談判團隊將持續與美方積極磋商達成協議，促成台美經貿合作。

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