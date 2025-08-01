翻車！趙少康稱「台灣關稅32％」　財經網美嗆：應該出來交代

▲財經網美胡采蘋。（圖／翻攝Emmy追劇時間臉書）

實習記者石嘉豪／台北報導

中廣前董事長趙少康日前表示，台灣關稅仍然是32％，行政院卻搞黑箱，壓著關稅的消息不公布，然而川普政府今日公布的關稅卻落在「20％」，打臉趙少康的說詞。對此，財經網美胡采蘋開嗆趙少康，到底是哪個朋友說？是不是應該出來交代。

胡采蘋指出，稍早總統發文表示，目前的20%是暫時性關稅，後續還有可能再調降。胡采蘋認為，談判團隊應該是有所取捨，比日韓多5%關稅的影響，這兩個月立刻能看出差別。

此外，胡采蘋質問趙少康，請問朋友是誰？是誰講台灣就是32%的，要不要出來公佈，到底是哪個朋友說，行政院扣住關稅信不公佈，台灣吃到32%不敢講，到底是誰，趙少康是不是應該出來交代了。

胡采蘋進一步開轟，傅崐萁公開在媒體上說，不同意投資美國換15%，締結條約要經過立法院，現在吃到了20%暫行關稅開心嗎？是以為沒人會看台灣報紙，沒人知道傅崐萁不要15%對不對？

至於暫時性關稅20％的部分，胡采蘋表示，目前白宮還沒有公佈台灣的協議內容，只貼了一張各國稅率表，這跟之前所有協議的公佈流程都不一樣，白宮通常會說拿到了什麼投資、對手國開放了哪些市場。

胡采蘋直指，但這次貼的是類似4月2日的關稅表，因此，總統的說法應該才是正確的，台美協議未完，還在協商中，瑞士39%，應該也是在談判中。

胡采蘋強調，過去連GDP大約台灣一半的越南，以及很多比台灣小的經濟體，白宮都公布協議內容，台灣這麼大的經濟體、又是半導體領導國家，川普不可能不大肆宣揚他拿到什麼條件。