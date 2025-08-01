傅崐萁喊話民進黨政府：槍口對外不是對內　快普發1萬救台灣產業

▲國民黨團針對美國對等關稅召開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

美國總統川普簽署行政命令，公布最新對等關稅稅率，台灣是20%，與印度、越南、斯里蘭卡等國並列，高於日韓的15%。國民黨立法院黨團總召傅崐萁今（1日）日表示，國家應該趕快把《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》公告實施，行政院長卓榮泰不要再釋憲了，趕快普發現金，盡速執行，「槍口要對外不是對內，有太多太多國難時機大家必須朝野同心」，協助國內產業度過衝擊。

傅崐萁指出，颱風與強降雨重創中南部，部分地區水淹達兩米，災民眾多，民宅受損嚴重。他表示，國民黨團於上週提出災後重建特別條例草案，並於短時間內完成黨團協商，「這是立法院史上第一次在冷凍會期兩天內召開協商」，希望儘速完成立法，協助災民重建生活。

針對美國總統川普所拋出對台課徵20%關稅，傅崐萁憂心此舉將重創台灣仰賴出口的產業。他指出，台幣近期升值12%，若再加上20%的對美關稅，等同出口成本大增32%，對毛利僅10%上下的製造業來說恐是致命打擊，「不只是對美出口，匯率升值對所有出口國家都會造成12%的匯損，政府不能坐視不管。」

傅崐萁強調，卓榮泰不要再釋憲了，他呼籲政府針對市場開放與對美採購應與國會充分討論，尤其涉及食品安全、農漁畜產品進口、軍營團膳等敏感議題，應公開資訊、與產業對話。

針對行政院對普發現金條文擬提釋憲，傅崐萁回應表示，普發現金是過去歷任總統在經濟危機時的常見做法，也是提振內需最直接的手段。他說，在匯損與關稅雙重打擊下，「應擴大內需、守住基本盤，現在正是普發現金的時機」，呼籲行政院應配合法案推動，不應「槍口對內」。

他也批評執政黨側翼趁國難之際「撒鹽」，呼籲朝野放下政治對立，不應在此時再提大罷免等議題。他強調，台灣產業向來靠出口維生，如今國際訂單是否卻步，投資是否撤出，都是當前的重大挑戰。他呼籲賴清德儘速召開國是會議，凝聚朝野與民間共識，攜手走出困境。

