因應20%暫時性關稅特別條例將擴大規模？　卓榮泰回應了

▲行政院長卓榮泰出席記者會談關稅。（圖／翻攝自YouTube／賴清德)



記者杜冠霖／台北報導

針對美國1日通知台灣，對等關稅稅率為20％。總統賴清德上午11時30分親自舉行「因應美國對等關稅政策記者會」，說明現階段談判進度。面對關稅衝擊，因應關稅特別條例規模及預算是否擴會大？以及台美最終是否有聯合聲明？賴清德回應，會盡速跟美國持續談判，如果很快有結果，暫時性關稅施行時間就不至於過長。卓揆則表示，行政院要做重新推估，下午會邀集各部會說明、討論，如果有具體結論會向大家報告。

有媒體提問，對國內產業衝擊評估外，卓榮泰院長也提到關稅出爐後會修正特別條例，原先930億產業支持，現在會擴大規模嗎？或是要等到最終數字出爐後再調整？未來是否台美會發表聯合聲明？

賴清德回應，台美雙方談判比照世界各國狀況，聯合聲明、協定簽署都是雙方談判過程的一部分，一但有結果會向社會大眾報告。

卓榮泰表示，四月初通過支持產業方案中，針對進口受到衝擊的產業進行低中高程度推估，後來32%稅率採行高推估，這幾個月下來，特別條例跟預算還沒有通過跟執行，已經用移緩濟急方式，對受到衝擊的產業支持，會邀集所有相關部會，請他們說明協助有哪些。

卓榮泰指出，現在新的暫時性稅率20%，行政院要做重新推估，昨天院會中有提到，對於立法院修正通過的特別條例，行政院有必要因應現在情勢全盤調整，調整幅度跟未來影響，下午如果有具體結論會向大家報告，會把握時間，特別條例跟預算還是緊扣國土安全韌性，會盡快做出決定。

賴清德也提到，談判團隊會盡速跟美國持續談判，如果很快有結果，暫時性關稅施行時間就不至於過長，這部分會加油，搭配行政院對中小微型企業支持方案，雙管並進，幫助他們減少衝擊。