沙鹿紫雲宮捐贈救災無人機　提升阿里山消防救援能力

▲▼ 沙鹿區公明里紫雲宮捐贈嘉義縣義勇消防總隊救災無人機，提升消防救災效能 。（圖／嘉義縣消防局提供）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義縣消防局第三大隊阿里山分隊27日上午舉行「沙鹿區公明里紫雲宮」捐贈嘉義縣義消第三大隊阿里山義消分隊及梅山義消分隊「先進救災無人機2台」儀式。儀式中紫雲宮宮主蔡阿秀女士代表所有捐贈人，由義消第三大隊阿里山義消分隊長林鴻任及梅山義消分隊長林韋晨代表受贈。

消防局為特別感謝所有捐贈人慷慨捐贈，特由嘉義縣消防局第三大隊副大隊長黃建哲代表本局頒發感謝狀；儀式後，捐贈人代表蔡阿秀女士與阿里山分隊長翁國智、梅山分隊長柯良熹及梅山顧問團長陳國珍，互送紀念品及伴手禮，場面溫馨而隆重。

本次所捐贈無人機裝備器材價格昂貴，2套無人機裝備共計花費新臺幣37萬5,142元整，救災無人機能提供災害現場即時空拍影像，大幅提升嘉義縣山區火災、搜溺、山域走失協尋等救災任務之效率，進而保障民眾的生命財產安全。

紫雲宮位於臺中市沙鹿區公明里，平時香火鼎盛，深受各界信眾愛戴，除了作為宗教場所外，紫雲宮也積極關懷社區老人及照顧學齡兒童，更經常辦理慰問及捐贈物資活動，讓民眾感受到廟宇的溫暖及關愛。

紫雲宮宮主蔡阿秀女士表示：「我們一直致力於回饋社會，本次捐贈的救災無人機，都是匯集各界善德的愛心所捐贈，希望受贈分隊能利用這套裝備，更有效率地挽救災害患者、搶救更多生命。」

第三大隊副大隊長黃建哲表示，對於沙鹿區公明里紫雲宮的捐贈深表最誠摯的感謝及敬意，這次的捐贈充分展現社會各界對於消防救援工作的信任及支持，我們未來將妥善運用這批捐贈的器材，發揮救災器材最高效能。