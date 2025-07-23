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台南市義消水域訓練實戰登場！　模擬水患強化救援應變

▲台南市德興義消實地進行動力船艇操控訓練，模擬水災情境強化救援應變。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市德興義消實地進行動力船艇操控訓練，模擬水災情境強化救援應變。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

面對接連來襲的颱風與極端氣候帶來的水患風險，台南市消防局積極強化災害應變戰力。消防局第七大隊德興分隊結合德興義勇消防中隊，於7月23日辦理水域救災訓練，針對動力船艇操控與水上救援技巧進行密集演練，提升第一線義消人員在水域災害中的實戰應變能力。

▲台南市德興義消實地進行動力船艇操控訓練，模擬水災情境強化救援應變。（記者林東良翻攝，下同）

此次訓練模擬真實水災場景，內容涵蓋救生裝備應用、災害情境演練、落水者救援及岸邊協同操作等，參訓人員需在模擬水域環境中進行操作，不僅增進救援默契，也有效提升整體反應速度與處置效率。

消防局第七大隊大隊長石家源表示，面對氣候變遷導致的劇烈天候，持續強化水域救援能力已成為消防工作的重要核心。此次訓練不僅結合實務與模擬，更深化了義消團隊對災害現場的判斷與處置能力。

▲台南市德興義消實地進行動力船艇操控訓練，模擬水災情境強化救援應變。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯則指出，台南市義消投入水域訓練展現高度使命感與專業精神，這樣的演練有助於強化基層應變能量，未來也將推動多元類型的防災訓練，打造更完善的地方防災體系。

消防局提醒市民，颱風與豪雨發生期間應密切注意氣象資訊，落實防災準備措施，與救災單位攜手打造更安全的居住環境。

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