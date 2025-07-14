感謝台電人員救災！南霸天手搖1分店「請喝飲料」：不限杯數

▲茶之魔手（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

丹娜絲颱風造成南台灣多處嚴重災情，不少地區停電多天，台電人員連日搶修復電，沒日沒夜工作。就有民眾看到一群台電人員13日晚間9點多到麵店用餐，默默掏出2000元買單，暖心的事件引起廣泛迴響。另外，南霸天連鎖手搖飲店茶之魔手某分店則貼出公告，台電人員喝飲料全部免費，霸氣暖舉引發熱論。

粉專「嘉義縣水上商圈文化觀光發展協會」11日曾貼文，「水上商圈 #茶之魔手『水上中山店』老闆說～看到太多全省的台電人員都來救災，所以飲料免費喝不限杯數」、「#請大家告訴大家」。就有網友買飲料時，真的看到該間店貼出公告，忍不住拍下照片直讚貼心。

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貼文引發熱論，許多人也狂讚，「帥死」、「茶之魔手在日本的店也有宣揚台灣，還送芒果，台南副市長前幾天也有去發芒果試吃。第一次知道有這麼愛台灣的連鎖飲料店，以後經過會多多支持」、「超級暖心。」連茶之魔手的官方帳號都留言，「謝謝茶之魔手水上中山店。」

另外，有網友13日在臉書社團「學甲之美」分享，一群新營台電員工約9點左右去吃晚餐，店內一名顧客發現以後，結帳時多給了2000元，並且告知店家，這筆錢用來請台電的人員吃飯。

店家原先打算請顧客留下姓名，不過顧客只是擺了擺手，說句「不用了」便直接離開。原PO透露，這群台電員工其實還未下班，用完餐要繼續工作到12點，接著回到公司備料，直到凌晨2點才能休息，隔天上午6點又要繼續趕工，相當辛苦。