黃偉哲視察北門災後復原　感謝義消、國軍與替代役助陣重建

▲黃偉哲17日前往北門災區視察，向參與重建工作的義消與替代役致意，並親送豆花慰勞人員。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風重創台南沿海地區，市長黃偉哲17日上午再度前往北門區視察災後復原進度，並帶著豆花慰勞義消、國軍與替代役成員，他感謝所有投入重建工作的夥伴，強調市府正加速環境清理與補助作業，盼早日讓居民生活回到正軌。

黃偉哲指出，國軍本次動員約340人、替代役760人投入台南災後重建行列，今日北門就有12名義消、20名替代役協助鋪設帆布，強化屋頂遮蔽，避免再度降雨造成二次損害。他肯定現場人員通力合作，並宣布市府今日同步啟動「房屋毀損登記作業」，為全台最早受理的縣市，由各區公所協助申辦，保障民眾權益。他強調：「每修好一戶房子，就代表一個家庭能更快恢復生活。」市府將持續追蹤各項進度，與市民並肩面對災後挑戰。

北門區公所表示，颱風重創當地，為儘速恢復環境並協助民眾申請災損補助，已調派替代役進駐各里，投入環境清理與申請說明等作業。這群年輕人不只幫忙填表、也主動深入社區清理街道，為地方生活秩序貢獻不少心力。區公所對此表達誠摯感謝，也向所有參與重建的各界人員致敬。

另為防範登革熱疫情，北門區公所自即日起至7月24日展開災後全面消毒作業，由合格防治業者針對區內10里與校園周邊道路、水溝等高風險區域進行藥劑噴灑，降低病媒蚊孳生風險，守護居民健康。