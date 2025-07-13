台電員工賣力搶修「9點才吃晚餐」！神秘顧客掏2千霸氣買單

▲台電人員晚間9點到麵館吃晚餐，神秘顧客掏2千元結帳。（圖／翻攝臉書／學甲之美）



記者柯振中／綜合報導

台南有不少地區停電多天，為了盡速搶修復電，許多台電人員沒日沒夜工作、相當辛苦。有群台電人員13日晚間9點多到麵店用餐，店內其他顧客看見以後，默默掏出2,000元結帳，暖心的事件在網路上曝光，引起廣泛迴響。

網友怡妮兒13日在臉書社團「學甲之美」分享，這群新營台電員工約9點左右來店裡吃晚餐，店內一名顧客發現以後，結帳時多給了2,000元，並且告知店家，這筆錢用來請台電的人員吃飯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

店家原先打算請顧客留下姓名，不過顧客只是擺了擺手，說句「不用了」便直接離開。對於顧客的善舉，怡妮兒道謝稱「謝謝各位善心又熱心人士，人間處處有溫情」。

▲▼台電人員晚間9點到麵館吃晚餐，神秘顧客掏2千元結帳。（圖／翻攝臉書／學甲之美）



怡妮兒透露，這群台電員工其實還未下班，用完餐要繼續工作到12點，接著回到公司備料，直到凌晨2點才能休息，隔天上午6點又要繼續趕工，相當辛苦。

這些台電人員點餐結帳以後，2,000元還剩下1,100元，怡妮兒表示，這筆錢已轉交給台電人員，當成加餐費，讓顧客的愛延續下去。

▼台電人員晚間9點到麵館吃晚餐，神秘顧客掏2千元結帳。（圖／翻攝臉書／學甲之美）



善心的舉動在網路上曝光，立即引起了大量討論，不少在地鄉親致謝稱，「好人一生平安，感謝台電員工」、「台灣最美的風景」、「台電英雄，謝謝你們不眠不休的搶修，你們辛苦了」、「感謝他們這幾天的辛苦，補充一下體力也是應該的」、「台電員工大家太辛苦了，加油，萬分感恩感謝。」