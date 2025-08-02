完全沒朋友！她的LINE「只有3種訊息」　網爆共鳴：覺得很累

▲原PO完全沒有朋友。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

出社會之後，還會交新朋友，或是與老朋友保持聯繫嗎？近日有網友發文表示，她的LINE很安靜，生活只有自己、家人和同事，所以她就在想，如果完全沒有朋友的話，會怎麼樣嗎？貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在Dcard上，以「有人也是完全沒朋友的嗎」為標題發文，提到她所說的沒朋友，並不是自嘲，而是生活真的只有自己、家人和同事，像她的LINE幾乎只公司群組、廣告、家人的訊息，平時都很安靜，單身的她，這幾年都是這樣生活的。

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原PO透露，雖然有時會覺得孤單，如果要做必須有伴才能握的事，也會覺得失落，但她大部分的時間，都不會很羨慕有朋友的人，她也覺得自己會沒朋友，是因為她懶得社交、沒回訊息就散了，只是她還是想知道，如果沒朋友的話，會怎麼樣嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我也完全沒有，有時候真的會覺得自己好可憐，不過這也是自己造成的，每當想要做出改變去交朋友的時候，social一下子社交能量完全歸零」、「我是完全沒有那種從小到大一起長大的朋友，我只要離開一個環境，就不會再主動聯絡別人 」、「和別人相處真的很累，可能我很玻璃心，所以別人稍微雞x一點，我就會想絕交了」、「沒朋友+1，有時候想找人聊天，也不知道找誰，但情緒過了就還好了」、「我也是沒朋友，不喜歡社交，覺得和人聊天很累」。

也有網友則說，「覺得獨自生活的人成本很高，社會也不是為了獨居的人設計的。想出去旅遊揪不到人（獨旅的費用還是比較高），也沒辦法逛美式賣場，諸多不便」。