她公開「每月開銷」嘆不敢買房！網見1支出超佩服：太省了吧

▲原PO一個月會花2萬6000元左右。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

領到薪水後，會花多少錢，又能存下多少錢？近日有網友發文透露，她的薪水是5萬元，並列出她的每月開銷，感嘆自己不敢生小孩，也無法買房。只是文章曝光後，大票網友看見她的其中一項開銷，便感到訝異，甚至直呼很省。

這名網友在Dcard上，以「大家一個月都花多少錢」為標題發文，提到她現在的薪水是5萬元，她的開銷包含食6000元、衣4000元、住1萬元、行1000元、育1000元、樂4000元，等於一個月會花2萬6000元，而她就因此不敢生小孩，也不敢買房。

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貼文曝光後，不少網友反而直呼，「吃6000元，看來我吃太多了，對不起了我的肉肉」、「我吃再省也會破6000元，我覺得原PO蠻厲害的」、「大家吃都花好少，好少看到跟我一樣破萬的」、「這樣超省欸！我自己很難辦到，光伙食費一個月就快2萬」、「我每月最大的支出是飲食，每個月都2萬以上，真的太愛吃，被自己打敗」、「食真的太省了吧」。

也有網友回應，「扣掉住的10000元，等於才16000元，我覺得蠻省的，如果想要更省我應該會從衣服、樂著手」、「我一個月3萬4，我有買一間小套房，房貸8000元，每個月要存1萬元，剩下的1萬6千多是我的生活開銷和吃飯錢了（省吃儉用的）」。