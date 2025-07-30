　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

她公開「每月開銷」嘆不敢買房！網見1支出超佩服：太省了吧

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO一個月會花2萬6000元左右。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

領到薪水後，會花多少錢，又能存下多少錢？近日有網友發文透露，她的薪水是5萬元，並列出她的每月開銷，感嘆自己不敢生小孩，也無法買房。只是文章曝光後，大票網友看見她的其中一項開銷，便感到訝異，甚至直呼很省。

這名網友在Dcard上，以「大家一個月都花多少錢」為標題發文，提到她現在的薪水是5萬元，她的開銷包含食6000元、衣4000元、住1萬元、行1000元、育1000元、樂4000元，等於一個月會花2萬6000元，而她就因此不敢生小孩，也不敢買房。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，不少網友反而直呼，「吃6000元，看來我吃太多了，對不起了我的肉肉」、「我吃再省也會破6000元，我覺得原PO蠻厲害的」、「大家吃都花好少，好少看到跟我一樣破萬的」、「這樣超省欸！我自己很難辦到，光伙食費一個月就快2萬」、「我每月最大的支出是飲食，每個月都2萬以上，真的太愛吃，被自己打敗」、「食真的太省了吧」。

也有網友回應，「扣掉住的10000元，等於才16000元，我覺得蠻省的，如果想要更省我應該會從衣服、樂著手」、「我一個月3萬4，我有買一間小套房，房貸8000元，每個月要存1萬元，剩下的1萬6千多是我的生活開銷和吃飯錢了（省吃儉用的）」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
507 2 0611 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／沈玉琳住院　消息人士：朝「肝炎、胰臟癌」方向診治
沈玉琳25年「每天抽2包菸」！女兒一句話戒了：怕等不到她婚禮
LIVE／俄8.8強震　第一波海嘯抵達日本
8.8強震引海嘯威脅美、菲！加州海灘急關閉　夏威夷警戒
海嘯將影響台灣　氣象署曝成因：2地不排除上升至警報
快訊／南投縣宣布「信義鄉」0930起停班停課
快訊／日氣象廳：北海道－和歌山17地「立刻逃難」
快訊／第一波海嘯抵達日本！　居民緊急避難
快訊／俄羅斯地震「上修8.8」！　10天已狂震400次
「同意、不同意」票數寫反　原因找到了
俄8.8強震=8千顆原子彈　專家示警：全球強震期開始

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

媽媽產前發燒！男嬰出生5天「腸病毒重症併發敗血症」死亡

豪雨炸嘉義！台3線大埔鄉巨石倒木擋路　阿里山鄉隧道旁驚見瀑布

豪雨狂轟南部　高公局公布國道「雨神同行」3保命指南

沈玉琳才說「要帶女兒去沖繩」　高嘉瑜曝對話：幫哥集氣

快訊／大雨狂炸爆淹水！南投縣府宣布「信義鄉」：0930起停班停課

快訊／10:24台南東山規模3.7地震　「5縣市有感」最大震度3級

俄國海嘯將影響台灣　氣象署曝成因：2地不排除上升至警報

人妻賺3萬4「養老公」嘆存不了錢　開銷曝光！全場看傻了

新竹縣校園社團創意大會師　舞台表演Ｘ擺攤市集「星光閃耀島」引爆青春能量

俄羅斯8.8強震=8千顆原子彈威力　專家揭3跡象：全球強震期開始

【跳舞太忘我】原民弟雨中熱舞伸舌超搶鏡！

羅志祥唱一半「麥克風拿給舞者唱」　自己到後面伴舞..畫面很荒謬XD

【中南部豪雨成災】賴清德宣布成立前進指揮所

羅志祥粉絲太激動　他痛喊：打到牙齒了辣！

原民弟雨中忘我熱舞超搶鏡　主持人笑喊：舌頭收起來！

【抓包現場】車手狂領63萬現鈔！轉頭驚見警察嚇傻摸頭

【豬豬全泡水QQ】養豬場淹水2米！ 豬農崩潰：3500隻剩不到100隻

焦凡凡公開婁峻碩求婚影片 第一反應曝光：是開玩笑？XD

【大嬸味飄出來啦XD】姊姊穿搭+舉止太老成網笑翻

朱孝天透露「F4有新專輯」　也可能有演唱會..根本劇透大師！

媽媽產前發燒！男嬰出生5天「腸病毒重症併發敗血症」死亡

豪雨炸嘉義！台3線大埔鄉巨石倒木擋路　阿里山鄉隧道旁驚見瀑布

豪雨狂轟南部　高公局公布國道「雨神同行」3保命指南

沈玉琳才說「要帶女兒去沖繩」　高嘉瑜曝對話：幫哥集氣

快訊／大雨狂炸爆淹水！南投縣府宣布「信義鄉」：0930起停班停課

快訊／10:24台南東山規模3.7地震　「5縣市有感」最大震度3級

俄國海嘯將影響台灣　氣象署曝成因：2地不排除上升至警報

人妻賺3萬4「養老公」嘆存不了錢　開銷曝光！全場看傻了

新竹縣校園社團創意大會師　舞台表演Ｘ擺攤市集「星光閃耀島」引爆青春能量

俄羅斯8.8強震=8千顆原子彈威力　專家揭3跡象：全球強震期開始

勇士給2年4000萬合約遭庫明加拒絕　今夏補強計畫「卡死」成難題

媽媽產前發燒！男嬰出生5天「腸病毒重症併發敗血症」死亡

粿粿爆婚變！范姜彥豐轉發貼文「藏玄機」　疑感情不忠掀熱議

玩法沒極限！《咚奇剛蕉力全開》玩家靠「0香蕉」成功破關

張凱鈞：台灣兵役陷信任危機　稱陳致中服役展現勇氣

45歲希爾遭DFA　前日職廣島洋投海奇重返大聯盟

把5樣東西移出浴室　空間立刻變得更療癒

獨／沈玉琳住院　消息人士：病因朝「肝炎、胰臟癌」方向診治

陳美鳳背13萬LV包遊日　丹寧吊帶褲配繽紛包減齡成功

iPhone用戶注意！iOS 18.6開放更新　資安漏洞、照片Bug都修好了

【台南後壁高中大淹水】水位淹過小腿！學生撐傘泡水苦中作樂

生活熱門新聞

快訊／氣象署發布警訊　13:18海嘯開始影響台灣

沈玉琳傳「猛爆性肝炎」送醫　今昔外貌差很大

快訊／氣象署公布台灣各地海嘯影響時間　最高可能達1公尺

男友動10下就射「因為妳太正」！一票直男點頭

快訊／大雷雨北移！　襲4縣市

LINE「17款免費貼圖」限時下載！GUCCI、蠟筆小新

快訊／雨勢升級！　1縣市「超大豪雨」特報

快訊／國家警報又響！　大雷雨炸5縣市

沈玉琳傳猛爆性肝炎！　2癥狀注意致死率80%

快訊／嘉義縣5鄉緊急停班課　大雷雨轟炸中

快訊／國家警報響！　大雷雨轟6縣市

王小棣道歉了！　點名「這些立委」：讓你們被牽連

48KG纖瘦OL糖尿病前期！營養師曝元凶

快訊／加熱菸解禁！國健署有條件通過「2業者、14品項」

更多熱門

相關新聞

研究揭「肥胖、矮子」不易拿高薪　專家：BMI正常者求職有優勢

研究揭「肥胖、矮子」不易拿高薪　專家：BMI正常者求職有優勢

長得高、體型勻稱，「求職比較有優勢」，一般人可能以為只是刻板印象，但最新研究發現，此偏見確實存在，特別是在金融業等與客戶直接互動的工作，這樣的偏見更明顯；學者說，不能排除台灣職場有同樣問題，求職者若能穿著正式服裝，並充分展現專業度，或將有助爭取對自己更有利的條件。

他出國發現「很多台灣人都有1習慣」

他出國發現「很多台灣人都有1習慣」

尪出差日本5天！回家前自爆「屁股破皮了」

尪出差日本5天！回家前自爆「屁股破皮了」

妹子中千元發票不兌獎：那是媽媽留下的

妹子中千元發票不兌獎：那是媽媽留下的

他買「雞菲力」便當...吃完一臉問號！網解答了

他買「雞菲力」便當...吃完一臉問號！網解答了

關鍵字：

薪水花費開銷支出Dcard

讀者迴響

熱門新聞

沈玉琳驚傳進加護病房「病因曝光」陷昏迷

沈玉琳傳仍昏迷！院方「各科醫師聯手急搶命」

快訊／氣象署發布警訊　13:18海嘯開始影響台灣

即／首波海嘯抵俄！畫面曝　浪高達4公尺

魏如萱突鬆口：明明還不太認識他！　吐義無反顧心聲「我就要愛他」

降價2次被罵爆還沒人買　海線屋主：靠安眠藥入睡

沈玉琳傳昏迷！疑因「爆性肝炎引發腦水腫」進加護病房

沈玉琳「全家我一個人在賺」驚傳猛爆性肝炎

沈玉琳傳「猛爆性肝炎」送醫　今昔外貌差很大

快訊／日本海嘯警報升級　浪高孔達3公尺

詹惟中認失聯沈玉琳！心急擔憂「希望他早點健康」　曝上次見面就有狀況

超商買垃圾袋洗出3346張統一發票　8500元獎金遭沒收

即／日本「北海道到九州」發海嘯警報

撞球「正妹助教」加碼服務　撞球桌旁激戰6分鐘

快訊／氣象署公布台灣各地海嘯影響時間　最高可能達1公尺

更多

最夯影音

更多

【跳舞太忘我】原民弟雨中熱舞伸舌超搶鏡！

羅志祥唱一半「麥克風拿給舞者唱」　自己到後面伴舞..畫面很荒謬XD

【中南部豪雨成災】賴清德宣布成立前進指揮所

羅志祥粉絲太激動　他痛喊：打到牙齒了辣！

原民弟雨中忘我熱舞超搶鏡　主持人笑喊：舌頭收起來！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面