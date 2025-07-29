想低調卻總變焦點？這3個星座最容易無意間掀起drama風暴

▲這三個星座明明不是故意的，卻總是在社交圈引爆小劇場。（圖 ／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

有些星座，活著就是為了戲劇張力。如果有別人的八卦，他們絕對會迫不及待地分享；如果有強烈的意見，也一定會毫不掩飾地大聲說出來。他們的目的？很簡單，就是讓聚會多點火花，或在群組裡點燃一場熱烈辯論。他們最愛的娛樂，就是坐在一旁看好戲上演。

但也有一些星座，雖然看似和平、低調，卻經常「意外地」製造戲劇場面。他們可能無心洩漏了別人的秘密，或在不知不覺中挑起爭端。有趣的是，這些人甚至不喜歡drama，卻總能在無意間把場面搞得亂七八糟。

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對某些人來說，問題出在他們太直接。有時會說出讓人玻璃心碎的評論，或把別人藏在心裡的觀察直接說出來。這種「有話直說」的衝勁，是他們與生俱來的本能，有時也成為風暴中心。

也有些星座則因為分享太多、太快，或習慣性地把朋友捲入自己的私生活，才發現自己根本就是drama製造機。以下就是國外網站《Bustle》占星師列出的三個最容易掀起 drama的星座，一起來看看到底是哪幾個星座吧！

雙子座：自稱討厭八卦，但卻永遠在八卦中心。

雙子座常會說：「我真的不愛drama。」但事實上，他們總是在最精采的那一段出現。身為水星守護的星座，雙子觀察力極強、消息靈通，總是掌握第一手八卦，也樂於當個傳話筒。

當雙子聽到一個有趣的消息，忍住不說幾乎是不可能的。他們說起話來一發不可收拾，嘴快得像自帶podcast，結果常常不小心說太多。

他們簡直就是朋友圈的「新聞快報」，但也同樣愛聽別人的內幕。就算只是個悠閒的週日早午餐，只要雙子一開口，10秒內就可能變成大型爆料現場，大家開始吵、開始抱怨、開始挖彼此的料，氣氛熱烈到讓人欲罷不能。只要雙子在場，就沒有冷場可言！

射手座：一不小心說溜嘴，戲就來了。

射手座一向給人隨和、愛冒險的印象，熱愛旅行、結交朋友與嘗試新鮮事。但這個火象星座，也是十二星座中最「口無遮攔」的一群。正因為太直率，他們常在無意間引爆小小的社交炸彈。

他們「有話直說」的背後，其實是出於友善，總想拉近彼此的距離。但問題在於，他們太容易和人變熟，也就容易說太多、講太快。很多時候，他們只是想「分享一點事」，卻沒發現對方根本還沒準備好進入drama狀態。

尤其當他們在感情上遇到波動，例如分手或爭執時，射手可是會直接「文字轟炸」好友群，一下子讓你置身於他們的情緒風暴之中。你明明在加班，手機卻被他們的戀愛糾紛刷爆。

水瓶座：不是他們愛鬧，而是總會無心惹禍。

水瓶座的drama通常是「無意間」製造出來的。他們不是故意搞事，而是因為不按牌理出牌、活在自己的節奏中，有時候真的會讓朋友一頭霧水。

舉例來說：大家相約晚上聚餐，水瓶忽然不回訊息、消失一整晚，原來他早已開始自己的一場「支線任務」。朋友急著找人，他卻可能在夜市吃得開心，甚至在家早早躺平準備睡覺。

水瓶座是由天王星主宰的星座，天性自由、反骨、超獨立，他們不太在意社交禮儀，也不喜歡「演氣氛」。例如在婚禮上太健談，或在生日趴過度沈默，他們就是無法「配合場子」，但這樣的違和感，有時會引起爭議。



水瓶也可能在IG發一篇語焉不詳的限動、幫前任點讚，而自己完全沒意識到這有什麼問題。雖然大家通常知道水瓶沒惡意，還是會忍不住心裡翻個白眼。而隔天，他們又會再度引爆新的小風波。