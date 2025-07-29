他出國發現「很多台灣人都有1習慣」　網曝差異：好處多多

▲原PO發現，很多台灣人都已經習慣戴口罩。（示意圖／取自Unsplash，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

現在出門會戴口罩嗎？近日有網友發文表示，他出國時，發現飛機上或當地的不少台灣人，都會自動戴上口罩，這彷彿已經成為台灣的一種文化。貼文曝光後，引起討論，不少網友也分享自己會戴口罩的原因。

這名網友在Dcard上，以「口罩已經是台灣的一種文化」為標題發文，提到他出國時，在飛機或當地都曾看到不少台灣人。他認為，如果人在台灣、擔心空氣汙染，戴口罩是很合理的，但他現在已經在國外，沒想到台灣人還是會自動戴起口罩。

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因此原PO認為，可能是因為政府也宣導了好幾年，所以口罩就成了台灣的一種文化。他也強調，這沒有好壞，純粹是一種新的文化。

貼文曝光後，就有網友分享，「在飛機上戴，可能是飛機上比較冷，他鼻子過敏。像我就是鼻子過敏，有灰塵或是太冷就會一直打噴嚏，所以我冬天就很常戴口罩」、「台灣過敏體質很嚴重」、「我搭飛機帶口罩是因為睡覺嘴巴開開」、「身為空服員，飛機真的沒有很乾淨，真的能戴口罩就戴著」。

另有網友回應，「疫情開始習慣戴口罩之後，只要有出門就一定會戴口罩，從疫情到現在5年多沒有感冒過一次」、「戴口罩變得很少感冒，我以前一年感冒一次，2020年到2023年都沒感冒過」、「因為自從疫情要戴口罩後，發現戴口罩的好處多多，例如我自己，搭大眾運輸時必戴著，之後就很少感冒了，不然疫情前的每一年至少感冒4次以上」。