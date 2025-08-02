人資知道「全公司同事薪水」心裡怎麼想？過來人吐實話

▲人資對同事們的薪水，會有什麼感受？（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

對很多人來說，「薪資多寡」可謂不能說的祕密。近日就有網友發文表示，公司的人資通常會知道大家的薪水，那人資心裡是怎麼想的呢？會不會故意壓低薪資呢？人資們對大家的薪水有什麼感覺？貼文曝光後，引起討論。

這名網友在Dcard上，以「人資」為標題發文，提到公司人資通常會知道所有同事的薪水，那人資心裡是怎麼想的呢？看到薪水比自己高的人會不爽嗎？看到同事薪水比自己低會開心嗎？人資會不會故意壓低薪資？想知道人資對大家薪水的感覺。

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貼文曝光後，就有網友直言，人資根本不會去壓薪資，「以我個人為例，我如果能為公司招聘進來具備專業的核心人力，薪水高於我又如何？我的部分本職就是選育用留啊！而且在人力缺稀的搶才年代，那種刻板印象道聽塗說HR會故意砍薪的謠言早該一笑置之了」、「人資沒有多大的權力去議價你的薪資，通常主管才有能力去調整你的薪資，但是幅度也有限」。

也有網友回應，「老公人資，就大概知道大家的薪資是多少，薪水也不是他決定，他沒啥想法」、「有規模的公司，對於薪資會有一定的級距，影響的因素可能是學歷、行政職或是技術職、相關工作年資等」、「身為專業的人資通常知道大家薪水時，其實都不會有什麼感覺，因為薪資這種事本來就會有公平及不公平問題」、「會在意他人薪水高低的通常是同部門的同事啦，人資哪會管這麼多」。話題引發討論。