喊話「關稅國難當頭」停止823惡罷　徐巧芯：朝野一起努力為國為民

▲總統賴清德召開記者會談關稅。（圖／翻攝自YouTube／賴清德）

記者郭運興／台北報導

川普政府今（1日）公布台灣適用的稅率為20%，總統賴清德召開記者會表示，目前只是暫時性關稅，總結會議還沒進行，所以還未得到最終稅率。對此，國民黨立委徐巧芯表示，賴清德說這是「暫時性」，但要暫時多久？談判了哪些內容？太多問題，即使賴清德「親上火線」，說了等於沒說。她呼籲，政府該將民生、經濟放在政治之前，不是救災慢半拍、關稅談判慢半拍，只為大惡罷浪費寶貴時間，8/23還要繼續下去？國難當頭，朝野應該一起努力為國為民。

徐巧芯表示，過了7月26日，自己和國民黨的立委同事們還是在這間議場，努力的監督政府。今天國民黨建請行政院於下週提出「丹娜絲颱風災後重建條例」，希望對災民有所幫助。

徐巧芯表示，另外，對等關稅當初經濟部長郭智輝自信的說「會低於日韓」，因為台灣已經投資了台積電。結果今天公布的20%，不只高於日韓的15%，若加匯損約12%，加起來幾乎是原地踏步。

徐巧芯質疑，賴清德總統竟然說這是「暫時性」，要暫時多久？目前在貿易壁壘上談判了哪些內容？未來若是為了要再降關稅，還要退讓什麼？要有多少的額外對美投資？其他國家都能夠公開的，什麼時候才要讓產業了解，能夠迅速反應？太多問題，即使賴清德總統「親上火線」，說了等於沒說。

徐巧芯提到，還記得不久前民進黨大聲嚷嚷「沒有什麼事情比大罷免更重要！」自己相信大多數民眾已親自用選票表達了不同意。

徐巧芯說，政府應該將民生、經濟放在政治之前，不是救災慢半拍、關稅談判慢半拍，只為大惡罷浪費了寶貴的時間。7/26的罷免案已經25:0，人民一票一票的表達了「更大的民主」，8/23還要繼續下去嗎？

最後，徐巧芯強調，再一次呼籲政府，民生、經濟先於一切，國難當頭，朝野應該一起努力為國為民。

▼徐巧芯。（圖／記者湯興漢攝）