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雙北製茶技術競賽揭曉　三峽青農周子耀勇奪特等獎

▲新北製茶技術競賽揭曉 三峽青農周子耀勇奪特等獎。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市農會1日在文山農埸辦理「新北市、臺北市製茶技術競賽」頒獎典禮由三峽青農周子耀（左5）勇奪特等獎。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市農會今（1日）於文山農場舉行「新北市、臺北市製茶技術競賽」頒獎典禮，本屆特等獎由三峽青農周子耀奪得，歷經2天1夜激烈競技，從46名參賽者中脫穎而出。優勝選手將代表新北參加8月底「全國製茶技術競賽」，為新北茶產業爭光。

包種茶為全台最具香氣的特色茶，新北作為台灣主要條形包種茶產區，素有「百萬冠軍茶」美譽。新北市農業局透過年度製茶競賽促進技術交流，培育優秀茶師。本屆賽事匯集雙北12茶區好手，包含新北坪林、石碇、三峽等及臺北南港、木柵等地46位選手同場競技。

▲新北製茶技術競賽揭曉 三峽青農周子耀勇奪特等獎。（圖／新北市農業局提供）

▲本屆雙北製茶技術競賽特等獎得主周子耀在三峽區經營傳承8代的日盛茶行。

競賽自7月31日展開，選手須在36小時內完成茶菁萎凋、炒菁、揉捻、乾燥等工序。茶改場副場長邱垂豐指出，今年茶菁屬六月白品種，質地嬌嫩易生苦澀，選手需精準掌握萎凋程度與攪拌力道方能製出佳品。特等獎作品選用第2、3葉製作，成功展現香氣與甜味平衡。

27歲特等獎得主周子耀出身三峽製茶世家，經營傳承8代的日盛茶行，近年更連續三年榮獲新北市蜜香紅茶評鑑冠軍。他分享獲勝關鍵在於活用過往經驗：日光萎凋時密切觀察葉片狀態，室內萎凋加強通風，並精選茶葉部位降低苦澀。周子耀笑稱終於補齊家中欠缺的製茶競賽特等獎殊榮。

新北市農會理事長林讚枝強調，新北選手已累積12座全國製茶冠軍，去年更創下5位參賽青農全數獲獎紀錄，展現技術傳承成果。農業局表示，透過競賽活動推動「三生永續農業」，從生產技術、生活文化到生態保育全方位發展，持續吸引青年返鄉投入茶產業。，更多活動可於「新北市農業局稼日蒔光」臉書查詢詳情。

▲新北製茶技術競賽揭曉 三峽青農周子耀勇奪特等獎。（圖／新北市農業局提供）

▲茶農兩天一夜不眠不休製茶。

▲新北製茶技術競賽揭曉 三峽青農周子耀勇奪特等獎。（圖／新北市農業局提供）

▲雙北製茶技術競賽46名茶農同場切磋製茶技術。

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