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丹娜絲襲台「雙北沒放假」　 網回報天氣：沒放是對的

▲▼ 。（圖／氣象署）

▲丹娜絲路徑。（圖／氣象署）

記者曾筠淇／綜合報導

丹娜絲颱風中心今天清晨於桃園、新竹交界附近出海，中央氣象署預估陸上颱風警報有機會於午後解除，海上警報則在傍晚至晚間解除。以北部來說，北北基、宜蘭、桃園部分區域今天正常上班上課，至於北部到底有沒有強烈風雨？各地網友也紛紛在PTT上回報。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「說北部沒風沒雨的，根本不住在北部吧」為標題發文，提到他才一出門，就碰上大雨，且傘才剛撐起來就被吹到開花，最後只能淋雨，到底哪裡無風無雨了？而在文中，他並沒有提及自己住在哪個縣市或區域。

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貼文曝光後，不少人在雙北的網友則表示，「台北無風無雨」、「我南港這只有一點點毛毛雨啊，甚至可以說幾乎是沒有」、「蛤？我在內湖也沒什麼風雨啊」、「中山區無風微雨」、「信義區風很小很熱」、「大巨蛋這毛毛雨，微風」、「住北投，無風小雨，沒放是對的」、「萬華沒有，連傘都不用撐」、「沿路開車，士林、三重、新莊都沒有」、「中和毛毛雨而已」、「板橋沒事」。

▲▼ 7/7南港。（圖／記者曾筠淇攝）

▲人在雙北的民眾回報風雨不大或沒雨。圖為南港。（圖／記者曾筠淇攝）

也有網友回應，「台北人以為只有台北算北部？沒念過國小嗎」、「桃園風超大」、「桃園風大微毛毛雨」。此外，在臉書社團上，也有人在新竹的網友則貼出相關影片，透露一早風雨大。

根據最新資料顯示，丹娜絲強度稍減弱且暴風圈略為縮小，目前中心在台北北北西方，向北北東轉西北移動，台中至嘉義、南投及花蓮已脫離其暴風圈，對苗栗以北及宜蘭仍構成威脅，預計此颱風強度有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。

不過，氣象署也指出，今天上午至夜間，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

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