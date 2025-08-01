颱風重創嘉義通訊！三大通信搶救「修復率98%」　126村里訊號改善

▲▼ 颱風重創嘉義地區基地台，嘉義縣電信修復率達98%、126村里訊號改善中 。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

丹娜絲颱風來襲重創通訊設施，嘉義縣多處地區出現訊號不穩或中斷情形。縣府統計，縣內有126個村里通報弱訊問題，經積極協調國家通訊傳播委員會（NCC）與三大電信業者，全縣551座受損基地台已修復542座，另派遣5台行動基地台車進駐通訊盲區，以降低災後對通訊日常的影響。

新聞處指出，丹娜斯颱風因風勢強勁，部分地區鐵塔結構受損或天線角度偏移，導致訊號不穩，各鄉鎮市公所彙整後，126村里回報手機通話與上網困難，影響居民日常通訊，縣府立即成立聯繫窗口，向NCC與三大業者反映，促請業者加速搶修。

根據NCC資料，嘉義縣受損基地台551座，已修復542座。天線偏移造成訊號減弱地區，三大業者已啟動技術調校作業，預計8月15日前完成，恢復訊號覆蓋品質。

值得注意的是，部分鄉鎮如竹崎鄉因主塔損毀嚴重，現階段以行動基地台臨時替代，惟涵蓋範圍小於原設施；其他如水上、鹿草、東石、義竹與布袋等地，亦有基地台天線調整作業持續進行中，近日內將逐步恢復正常。

縣府表示，訊號品質涉及地形、塔台分布與用戶密度等多重因素，部分村里本就處於邊緣涵蓋區，災前已有弱訊狀況，災後更明顯，將督促業者強化搶修作業，並彙整弱訊點向中央爭取中長期基地台增設計畫，從制度面改善通訊韌性。

新聞處強調，通訊是民眾生活不可或缺的基礎建設，嘉義縣政府將掌握各業者修復進度，確保災後復原腳步不間斷，也讓鄉親安心連線、不再斷訊。

NCC也請三大業者於客服系統增設「災區通訊不良優先權」通道：中華電信撥123按1、台灣大哥大撥188按95、遠傳電信撥888按03，民眾可直接由專人協助處理。