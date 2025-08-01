白鹿颱風將生成「連3天西南氣流肆虐」　豪雨強灌南部

▲西南氣流將再度增強，周末南部可能出現豪雨。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

日本南方熱帶低壓TD13可能明天凌晨增強為「白鹿」颱風，雖路徑不影響台灣，不過將助攻西南氣流在周六到下周一增強，雨勢最明顯，降雨規模擴大，嘉義以南山區有局部豪雨，高屏山區雨勢最劇烈，預計要到下周二天氣才會回穩。

中央氣象署資深預報員朱美霖表示，受到西南風影響，今日中南部地區仍斷斷續續有陣雨或雷雨，南部和高屏山區更出現局部大豪雨。預計從明天起至下周一隨著西南風逐漸增強，整體降雨規模將再度擴大，中南部山區降雨持續，平地亦有大雨或豪雨。

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▲降水預報。（圖／氣象署提供）

朱美霖指出，日本南方海面今上午8時已有一熱帶性低氣壓生成，未來有發展為輕度颱風的趨勢，路徑往東北方向移動，對台灣沒有直接影響，竹節草颱風則在長江流域一帶減弱為低氣壓。

不過由於整體低壓帶在台灣附近和北方，朱美霖說，隨著低壓帶逐漸北抬，預估明天至下周一受西南風增強及低壓帶影響，將帶來明顯降雨，要等到下周二太平洋高壓勢力西伸，低壓帶往西移動，天氣才有回穩趨勢。

由於該熱帶性低氣壓一旦生成颱風，將是今年第10號颱風「白鹿」。氣象署資深預報員林定宜則表示，目前預測該熱帶低壓明天可能生成颱風，不過該時間僅是預估，仍要日本東京隸屬世界氣象組織的RSMC（區域專業氣象中心）認定和發布了才算生成；至於後續其他熱帶系統發展，要等到8月中後再觀察。

至於降雨分布部分，朱美霖說明，今晚西南風增強，苗栗以南降雨時間增加、降雨規模逐漸擴大，明天白天到晚上，西南風增強影響下，中南部降雨範圍逐漸擴大，北部、東北部、東部也斷斷續續有降雨，西半部會有局部大雨或豪雨。

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

朱美霖指出，西南風帶來的強降雨自周六到下周一最為明顯，西半部斷斷續續有陣雨或雷雨，苗栗以南降雨時間偏長，宜花以午後雷陣雨為主，嘉義以南山區有局部豪雨；下周二西南風減弱，降雨減緩，下周三到下周五則以晴到多雲為主。

林定宜也提醒，因明天西南風增強，整體雨勢將比今天更大一些，高屏山區都有豪雨等級以上的雨勢。

▲高屏山區將持續出現豪雨，氣象署呼籲避免前往山區。（圖／氣象署提供）

此外，風力方面，沿海將受西南風影響出現較強陣風，西南部、東南部、蘭嶼、綠島及馬祖等地可能出現2至3米高浪，民眾從事海上活動應特別注意安全。