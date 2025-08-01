暴雨持續襲中國！颱風「竹節草」向山東移動　官方急連發預警

▲颱風「竹節草」緩慢向山東移動。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國山東氣象台7月31日消息指出，第8號颱風「竹節草」仍持續影響中國，繼續發布颱風藍色和暴雨藍色預警，預計「竹節草」將以每小時10公里左右的速度，向偏西方向緩慢移動，強度緩慢減弱，多地將會出現暴雨至大暴雨。

綜合陸媒報導，山東氣象台指出，預計7月31日傍晚到8月1日，棗莊、臨沂、日照、濰坊、青島、煙台和威海有中到大雨局部暴雨或大暴雨（20～40毫米局部100毫米以上），淄博、濟南、泰安和濟寧有小到暴雨，部分地區伴隨短時強降水、雷電及7～9級雷雨陣風，最大1小時降水量30～50毫米。

▲颱風「竹節草」預測路徑。（圖／翻攝自微博）

氣象台消息指出，威海石島、青島嶗山監測點雨量超200毫米，部分低窪路段積水深度超30公分，8月1日為降雨高峰期，強降雨持續至8月2日，8月2日後受颱風殘餘環流影響，魯南仍有分散性強降雨，需警覺滯後性山洪、土石流。

氣象台提醒，颱風雖未直接登陸山東，但其龐大環流與北方冷空氣結合，形成「隔山打牛」效應，導致山東中東部極端降雨，海岸陣風7～9級（黃海中部達9～10級），內陸陣風7級，青島、煙台等地風暴潮疊加天文潮，海水倒灌風險上升。

省防指針對濟南、淄博、東營、滄坊、濟寧、泰安、德州、聊城、濱州、菏澤啟動防汛四級緊急應變。