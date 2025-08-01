屏東治安新舵手！甘炎民接任局長　打造安全城市

▲甘炎民接任屏東縣政府警察局長。（圖／屏東縣政府警察局提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局於今(1)上午11時舉行卸、新任局長交接典禮，由縣長周春米蒞臨主持，內政部警政署警政委員張樹德擔任監交人，多位民意代表、情治單位首長與會，場面簡單隆重。

新任局長甘炎民，中央警察大學58期外事警察學系畢業、國立中正大學犯罪學研究所碩士、犯罪防治學博士，歷任警政署刑事警察局國際刑警科科長、臺南市政府警察局學甲分局、佳里分局、第四分局、永康分局分局長及警政署國際組副組長及署長室主任等重要職務，均能圓滿達成任務，且因工作積極認真，富有領導、協調能力，深獲各級長官肯定，今借重其長才，特予調陞屏東縣政府警察局局長，肯定能勝任新職。

縣長周春米對榮調的甘局長表達誠摯的祝福與恭賀之意，典禮中提及戴局長於任內，對各項縣政需求、警政治安均全力以赴，克盡職責，也多次榮獲各項評比績優，維護治安不遺餘力。

另對新任甘局長在學經歷及往日工作上的表現給予高度肯定，期盼甘局長能在既有堅實的基礎上，繼續領導全體警察同仁全心全力投入屏東縣的治安維護工作，確保民眾生命、財產安全，也感謝多位民意代表、情治單位首長與各界貴賓撥冗出席。