高雄市警局「揮汗夢工廠」啟用　拘留所華麗轉身為健身中心

▲有36年歷史的拘留所空間改建的揮汗夢工廠健身中心。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市警察局日前正式啟用其全新的「揮汗夢工廠」健身中心，象徵著推動員警健康職場政策的重要里程碑。這座佔地逾120坪的現代化健身設施，其特別之處在於它是由原本位於警察局大樓四樓、擁有36年歷史的拘留所空間改建而成。

原先的拘留所採獨特的環狀扇形建築，內部設有七間房間，分別作為拘留室、保護室及留置室使用。中央的值班室則以鐵欄杆及壓克力柱層層保護，讓值班員警能監看所有受留置人員的狀況，同時確保自身安全。

▲高雄市警察局4樓，曾有一座36年歷史的拘留所。（圖／高雄市警察局提供）

如今，這個曾是限制自由的空間，在高雄市警察局的重新規劃與設計下，徹底華麗轉身。警局有效地活化既有資源並回應員警需求，將其打造成一個兼具訓練、休憩與紓壓功能的現代化健身場域。這不僅展現了警局在有限的廳舍空間中，實現健康與執勤並重的願景，也為員警提供了更優質的體能鍛鍊環境。

▲▼有36年歷史的拘留所空間改建的揮汗夢工廠健身中心。（圖／記者吳世龍攝）

為了慶祝健身中心的啟用，高雄市警察局特別邀請了體態健美的員警拍攝形象海報。這些海報傳遞了「投資健康，一輩子不會後悔」以及「把好情緒為民服務、把績效帶回團隊、把健康帶給家人」的核心信念。此舉旨在進一步深耕普及健康文化，讓警察工作不僅是職責，更是實踐自我理想與價值的舞台。從關押犯人的拘留所，轉變為鼓勵員警鍛鍊身心健康的健身中心，這背後的意義與象徵性，不言而喻。