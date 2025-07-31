台電屏東區處新、卸任處長交接　仇忠銘接任新任處長

▲仇忠銘宣誓接任台電屏東區處長。（圖／台電屏東區處提供）

記者陳崑福／屏東報導

台電屏東區處今（31）日下午舉行新、卸任處長交接典禮，原任處長饒祐禎升任台電配電處處長，職缺由台東區處仇忠銘處長接任;交接儀式在原任台電配電處黃銘宏處長監交下，仇忠銘由黃銘宏手中接下印信，並宣誓就任屏東區營業處處長。屏東縣長周春米、立法委員徐富癸及縣府各局處、台灣區電氣公會、中華民國太陽光電同業公會、屏東縣新聞記者公會、台糖屏東區處、台電鄰近區處等地方仕紳均蒞臨觀禮。

周春米縣長致詞時表示，感謝饒處長在屏東2年多時間對屏東穩定供電及強化電網韌性的努力付出，特別是在丹娜絲颱風期間屏東搶修恢復供電後，人員支援嘉南地區的搶修作業，縣府特別致贈了160盒沙琪瑪禮盒，來慰勞台電屏東區處辛苦搶修的同仁。

立法委員徐富癸表示，首先我要恭喜仇忠銘新處長榮任，也感謝饒祐禎處長過去在屏東的付出與努力。我身為屏東選出的立法委員，也深知鄉親對供電品質的關心，期許台電能延續這份使命感，與地方攜手合作，讓屏東的每一位民眾都能感受到穩定、可靠、有溫度的服務。

監交人黃銘宏處長表示，卸任的饒祐禎處長在屏東任內表現優異，推動「小琉球22.8kV系統改壓工程」不遺餘力，這是台電公司離島首宗改為22.8kV電壓供電工程，另外饒處長任內也成立了「恆春巡修班」，整合恆春地區4個服務所設備資源，提供恆春地區更優質的服務及更穩定的供電;而新任處長仇忠銘民國79年進到台電服務，由基層升任主管，歷任宜蘭區處副處長、桃園區處副處長、業務處副處長及台東區處處長等，資歷完整，具備豐富實務及管理經驗。

卸任饒處長表示，很感謝屏東區處同仁的支持與努力，在各項營運績效成績均有優異表現，同仁們除了經歷小犬、凱米、山陀兒及康芮颱風嚴峻搶修考驗外，並在114年7月丹娜絲颱風重創雲嘉南地區時，支援其他區處搶修工作，不遺餘力發揮了「台電一家人，有代誌做夥擔」的精神。

仇處長表示，未來將持續努力，在饒處長建立的良好基礎上帶領屏東區處團隊再精進，在快樂安全、勞資和諧的環境下，提供國境之南的鄉親穩定供電及有感服務。現場氣氛溫馨和樂，屏東區處同仁無不感謝饒處長對屏東區處同仁的照顧，雖然極為不捨，仍祝福饒處長鵬程萬里、步步高昇。