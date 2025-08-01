竹市擴大B、C型肝炎篩檢對象　及早篩檢為健康把關

▲新竹市自今(1)日起推動「擴大B、C型肝炎篩檢年齡政策」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為促進市民健康，落實肝炎早期發現與治療，新竹市自今(1)日起推動「擴大B、C型肝炎篩檢年齡政策」，針對民國75年以前出生至79歲民眾終身可享有一次免費B、C型肝炎篩檢，邀請符合年齡對象之市民朋友，攜帶健保卡至竹市130家合約醫療院所或三區衛生所進行檢查。新竹市代理市長邱臣遠提醒市民朋友及早篩檢為健康把關，攜手邁向2030年消除病毒性肝炎的國際目標。

邱臣遠表示，肝病在早期通常沒有明顯症狀，若能及早接受篩檢與治療，不僅大幅提升治癒機會，更能有效預防肝硬化或肝癌的發生。市府積極串聯在地醫療資源，落實全民健康守護，邀請市民朋友一同「查肝炎、顧健康」，及早篩檢、及早預防就是守護健康最關鍵的一步。從一項簡單的篩檢開始，為自己與家人築起堅實的健康防護，攜手創造遠離肝苦的彩色人生。

衛生局表示，肝臟是身體的重要「代謝工廠」，卻因缺乏痛覺神經而默默承受各種傷害，等到出現明顯症狀時，往往已為時已晚。根據衛生福利部國民健康署統計資料顯示，自100年起提供45至79歲民眾終身一次免費B、C型肝炎篩檢後，透過資料整合、醫療合作及持續宣導等多元政策，B型肝炎陽性率已自100年的15.6%下降至114年的9.5%，C型肝炎亦由3.6%降至1.5%，顯示只要能早期發現並接受妥善治療，不僅可有效控制肝病，C型肝炎更有機會能達到完全治癒，進一步預防肝硬化及肝癌等嚴重併發症。

衛生局補充，健康需要及早經營並持續維護，B型與C型肝炎篩檢僅須透過抽血檢測即能帶來長遠的健康效益。藉由B、C型肝炎擴大篩檢服務，期盼能提升市民對自身健康的重視與認識，及早發現潛在風險，進而降低未來可能面臨的健康問題。民眾進行肝炎篩檢時，可同步接受成人健康檢查服務，30至39歲者每5年1次、40歲至64歲者每3年1次、65歲以上長者每年1次，相關合約醫療院所可至網站( https://reurl.cc/1O0kZD ) 查詢。別讓忙碌掩蓋身體的需求，現在就是最好的時機，一起踏出守護健康的第一步！導