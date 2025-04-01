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竹市衛生局免費送「食安簡易試劑」　落實「健康安心」為食安把關

▲過氧化氫和皂黃產品的外包裝及內容物與適用食品如檢測為陽性說明圖。（圖／新竹市政府提供）

▲過氧化氫和皂黃產品的外包裝及內容物與適用食品如檢測為陽性說明圖。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為落實市長高虹安「健康安心」城市願景，加強食安監管並提升民眾對食品衛生的關注，新竹市政府自即日起，在新竹市衛生局10樓服務台及三區衛生所發放過氧化氫及皂黃簡易檢查試劑各500份，發完為止，提供民眾對可疑食品進行自行檢測，共同把關食品安全。民眾可於上班日上午9時至下午5時，到上述地點領取「食安簡易試劑」，只需將單一檢驗試劑加入食品中，觀察顏色變化，即可初步推估食品是否含有違法添加物。讓民眾能在家中自行進行簡易檢測，一同把關食品安全，保障食品品質與安全性。

衛生局表示，此次發放的食安簡易試劑包含過氧化氫檢查試劑和皂黃檢查試劑兩種，過氧化氫俗稱雙氧水，具備殺菌作用，若添加於食品中可達到殺菌效果，因此常被不法業者違法添加於魚丸、麵腸、貢丸、麵條、麵製品及豆製品中。至於皂黃為一種工業色素，由於價格低廉，常被不肖業者使用於鹹魚、醬菜及豆類相關製品中，若食用過量，可能會對肝臟細胞造成損害，甚至引發肝癌。

衛生局呼籲，業者在製作加工食品時，應遵守良好的食品衛生規範，並注意源頭管理與添加物用量標準。同時，也提醒民眾在選購食品時，應盡量選擇包裝完整、標示清晰的產品。在挑選散裝食品時，應注意是否有中文標示，包括品名、來源產地、製造日期及有效日期等，避免購買來源不明的產品。選購食材時，應優先選擇接近食物原色的產品，避免選擇色澤過於鮮豔或過於潔白的食品，從而確保食品安全。

衛生局說明，簡易試劑的使用方法簡單易懂，民眾可依照試劑上的使用說明，對可疑食品進行自行檢測（若在使用過程中有任何疑慮，可撥打專線：5426847），若檢測結果顯示疑似陽性，民眾可將檢體來源提供給衛生局，經抽驗確認後，將可依法告發食品製造業者。市府嚴格監控食品安全，為市民健康保駕護航，營造新竹市成為食品安全無虞，健康安心的城市。

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