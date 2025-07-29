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竹市心理健康業務獲頒全國優等　持續建構安居幸褔城市

▲衛生局長陳厚全獻獎予代理市長邱臣遠。（圖／新竹市政府提供）

▲衛生局長陳厚全獻獎予代理市長邱臣遠。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

去(113)年各縣市政府衛生業務考評結果出爐，新竹市衛生局在衛生福利部地方衛生機關業務考核表現亮眼，獲頒「心理健康業務」優等獎項。今(29)日新竹市代理市長邱臣遠於市務會議中特別表揚衛生局，肯定團隊在推動心理健康業務上的努力與成就。他表示，此項殊榮不僅是對衛生局的高度肯定，更是對所有參與心理健康推動工作局處與單位的最大鼓勵，也展現出市府與市民齊心努力所凝聚的成果。

邱臣遠指出，隨著現代社會壓力不斷升高，心理健康已成為全民高度關注的重要議題。為了全面建構市民的心理健康支持系統，市府積極整合各局處及社區資源，透過跨領域合作，強化預防性服務，落實追蹤關懷機制，提供民眾更可近、更完善的心理資源與支持。同時，也結合校園、職場與家庭等多元場域，推動心理健康教育與多元宣導活動，提升市民對心理健康議題的認識與重視。此次榮獲優等獎，是對新竹市在推動心理健康政策上的高度肯定，也鼓勵我們持續精進，打造友善、健康、安心的生活環境。

衛生局表示，此次獲獎是整體團隊長期投入的成果，從進入校園辦理有關情緒及壓力覺察與因應之座談會與工作坊、或是前進社區辦理心理衛生健康講座，亦或是提供個案關懷訪視追蹤服務等，使民眾得以進一步取得心理資源之可近性。此外，當民眾面對成癮問題、情緒困擾或遇到家暴事件卻不知道可以找誰說、有什麼資源可運用時，可藉由專線以及社區心理衛生中心所提供的心理衛生服務，增進市民取得所需資源管道。衛生局將持續與本市醫療、社福、警政、學校以及其他民間單位網絡間密切合作，建立完整市民心理健康支持網，打造健康科技城，幸福真永遠的美好願景。

社區心理衛生中心說明，民眾如有情緒困擾、壓力調適困難或有其他心理衛生資源需求時，可撥打安心專線1925（依舊愛我）或男性關懷專線0800-013-999。此外，如設籍、居住或工作地在新竹市的民眾，可透過「新竹市政府數位申辦服務平台」（ https://reurl.cc/QjQ6dq ）預約免費心理諮詢服務，或洽詢竹市社區心理衛生中心專線03-5355276，由專業人員提供傾聽與協助，陪伴您面對挑戰。

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