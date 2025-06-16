竹市「戒癮之路 伴你前行」　反毒圖文設計比賽開跑

▲竹市「戒癮之路 伴你前行」反毒圖文設計比賽EDM。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為提高青少年對毒品危害的認識，並透過創意設計傳遞戒癮與拒毒的正向力量，新竹市政府毒品危害防制中心自即日起至8月29日止，舉辦「戒癮之路 伴你前行0800-770885毒防中心諮詢專線」圖文設計比賽徵稿活動，以毒品危害防制中心諮詢專線為主題，邀請新竹市國小五六年級、國中及高中學生參加，藉由學生的創意作品，提升毒品危害防制中心專線的能見度，並讓市民更了解專線所提供的資源與支持。

新竹市代理市長邱臣遠表示，為鼓勵青少年以正向方式表達對毒品議題的認識與拒毒態度，市府以「毒品危害防制中心諮詢專線 0800-770885」為圖文設計比賽主題，結合教育與關懷，運用圖文傳遞溫暖的力量，陪伴每一位正在努力改變的人，了解成癮與毒品危害的重要性，同時呼籲個案，戒癮的路上並不孤單，因為有你、有我，一同前行，期望透過專線諮詢幫助個案勇敢面對，重建家庭，復歸社會，攜手共築「健康安心」的城市。

衛生局說明，為提升諮詢專線的普及率與能見度，特辦理本次圖文設計比賽，藉由學生自由設計的美感及創造力，提升毒防中心諮詢專線能見度，並鼓勵需要幫助的民眾勇敢求助，毒防中心的服務內容包括戒癮門診、心理輔導、家庭支持轉介、社會福利資源等。本次圖文設計比賽每組取前三名及佳作，最高可獲5,000元禮券，預計於本(114)年度10月份成果發表會頒獎，歡迎各校學生踴躍參與，活動辦法請至衛生局網站公告資訊(https://dep.hcchb.gov.tw/ch/index.jsp)。

衛生局表示，去年活動獲得民眾熱烈迴響，更有得獎者家長來電表達感謝並表示：「孩子從參與比賽過程中學習拒絕毒品的重要性，得獎讓他充滿信心，對此感到非常欣慰，也將畫作裱框裝飾於牆面欣賞。」，期望今年能吸引更多青少年踴躍參與，透過創意設計傳遞正向的戒癮希望與力量。

本市毒品危害防制中心攜手教育、衛政、社政、警政及勞政等單位，提供醫療戒治、心理輔導、家庭支持與就業轉介等服務，透過多方專業合作，協助藥癮者度過難關，減少復發風險，促進社會安全與和諧。如有毒品戒癮相關問題，請撥打24小時免付費毒防中心諮詢專線0800-770-885（請請您，幫幫我）。