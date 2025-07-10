銀髮舞力全開活力四射　竹市長者活躍老化競賽登場

▲致贈「敬老大禮包」表揚現場6位超過90歲的長者。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府今(10)日於市立體育館舉辦「2025手舞竹蹈·全齡樂活SHOW」長者活躍老化競賽，現場近400位的爺爺奶奶齊聚一堂，以創意舞蹈展現青春活力，演繹屬於銀髮世代的自信與魅力。新竹市代理市長邱臣遠一同到場欣賞長者們的精采表演並頒獎，肯定長者們的用心與投入，也藉此呼籲更多銀髮市民走出家門、積極參與社區活動，共同營造樂齡新生活。

邱臣遠表示，隨著高齡化社會來臨，市府團隊落實高虹安市長「老幼共好」、「健康安心」、「幸福友善」施政策略，重視銀髮族健康與福利，積極推動各項政策照顧長輩，包括免費老人健康檢查、整合性健康篩檢及放寬全口活動假牙補助條件。此外，為照顧更多市民，市府持續整合中央及地方資源，共同推動「延緩失能計畫」，藉由長者六項功能評估及佈建三區銀髮健身俱樂部、社區營養推廣中心及失智友善社區等服務項目，讓長輩在熟悉的社區中輕鬆樂活，打造安心養老、快樂生活的高齡友善城市。

「要有快樂的生活，就要持續運動！」邱臣遠說，市府團隊秉持「老幼共好」施政理念，持續推動長者福利政策。包含敬老卡與愛心卡點數預計將從原本的600點調升至800點，並已擴大使用範圍，包括藥局、國道客運、台鐵、農會以及國民運動中心等，讓長輩們更便利、生活更幸福。

衛生局指出，竹市老年人口已突破7萬1千人，占總人口比例達15.7%，已邁入高齡社會。為落實早期介入長者照護服務，針對65歲以上長者導入量六力評估機制，包括認知、行動、營養、聽力、視力與憂鬱等六項功能檢測，並結合22家醫療院所進行專業評估，協助民眾及早發現退化風險，截至今(114)年6月竹市已完成1萬6,914位的評估作業，並依個別需求，協助轉介至醫療院所或社區據點，提供後續專業照護與健康管理服務。

衛生局說明，為提升長者運動習慣與身體機能，市府佈建銀髮健身俱樂部，目前穩定運作3處據點，累計服務人次已達5萬0,327人次。在長者營養方面，市府於三區衛生所設置社區營養推廣中心、分中心及失智友善社區，由專業營養師提供長者營養門診諮詢、團體營養教育、營養照護人員培訓及輔導共餐據點和餐飲業者，學習烹調適合長者食物並提供均衡健康餐食及健腦飲食建議，讓長者可以活得健康、吃得營養，進而提升生活品質。

今年80歲的陳奶奶是社區據點的積極參與者，她每週固定參加2次舞蹈課程，已成為生活的一部分，她說，今天能與夥伴們一同登台演出，感到非常開心，彷彿回到年輕時在教室跳健康操的歲月，既懷念又充滿活力。同樣參與此次活動的75歲吳爺爺則指出，感謝市府舉辦這場充滿意義的競賽，讓他的退休生活更加充實且有方向，年齡增長不是停下腳步的理由，為了展現最佳表現，幾乎每天都到據點排練，讓自己活得健康又精彩。

衛生局表示，透過結合舞蹈與展演活動，不僅提供長輩展現自我、促進人際交流的舞台，也有效提升社區長者的社會參與，同時鼓勵將規律運動融入日常生活，落實健康老化的理念。今年的活躍老化競賽由東區、北區及香山區共9支隊伍參與，長者平均年齡為73歲，更有75位逾80歲的長輩熱情上台演出，讓年齡只是數字的理念在舞台上真實體現。

衛生局補充，活動尾聲由邱代理市長致贈「敬老大禮包」表揚現場6位超過90歲的長者，讚揚爺奶們不因年齡受限，樂活健康動的活躍老化精神。同時，活動中也特別舉行授旗儀式，為即將代表竹市參加由國民健康署舉辦全國分區競賽的東香社區發展協會、讓愛飛揚關懷協會及東區志工巡防協會等三支優秀團體進行授旗，象徵榮耀出征，期勉長者們持續追求精彩人生、展現自信風采。

「2025手舞竹蹈·全齡樂活SHOW」長者活躍老化競賽，東香社區發展協會榮獲「金耀之星獎」、讓愛飛揚關懷協會獲頒「銀光閃耀獎」、東區志工巡防協會榮獲「銅星樂活獎」，另有深耕關懷協會、慈濟新竹靜思堂C級巷弄長照站、頂竹社區發展協會、水田社區發展協會、康樂社區發展協會、水源社區發展協會等六支隊伍獲得「樂齡活力獎」的肯定。