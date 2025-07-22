竹市長照服務獲全國肯定　積極打造安心安老照顧環境

▲新竹市代理市長邱臣遠今(22)日於市務會議中特別表揚相關同仁。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

日前衛生福利部於桃園市辦理「114年度全國長照業務聯繫會議」，會中頒發113年度地方政府執行長照業務表現優異縣市。新竹市榮獲「居家服務查核專案表現優異獎」全國第一名及「A個管落實執行照專建議使用專業服務之核定比例」第二名等肯定。新竹市代理市長邱臣遠今(22)日於市務會議中特別表揚相關同仁，並感謝衛生福利部對竹市長照服務的支持與肯定。

邱臣遠表示，市府近年來積極推動長期照顧服務，為整合長照資源、提升服務可近性，今(114)年正式成立「新竹市長期照顧管理中心」，提供民眾單一窗口、一站式的長照申請與諮詢服務，讓長照需求獲得更即時與專業的協助。面對即將上路的115年長照十年計畫3.0，市府提前辦理多項提升長照服務品質的措施，串聯各照顧服務單位與社區資源，建構共融照顧圈，強化醫療與長照的無縫接軌，完善照顧者與家庭支持系統，逐步實現居家、社區、機構與醫療體系整合的服務模式，共同打造「老幼共好」的友善城市。

長期照顧管理中心表示，此次獲頒「居家服務查核專案表現」全國第一名，以及「A個管落實執行照專建議使用專業服務核定比例」全國第二名，肯定長照服務品質與專業執行力。居家服務由服務員與專業人員入戶提供身體照顧與復能指導，透過實際協助與生活技能指導，協助被照顧者提升自立生活能力；同時市府不定期進行實地查核，確保居家服務單位提供穩定且高品質的服務，保障服務使用者的權益。

長期照顧管理中心指出，新竹市照顧管理專員與A個案管理人員積極推動「復能」與「自立生活」的照顧理念，鼓勵失能者及其家屬善用專業服務，提升自我照顧能力，同時減輕家庭照顧負擔。此次獲獎，除肯定市府推動長照的努力，也歸功於各協力夥伴的攜手投入。未來竹市將持續強化長照服務品質，擴大服務量能，開發更多在地化的長照資源，讓每個有照顧需求的家庭都能獲得支持，減輕生活壓力、提升整體生活品質。

長期照顧管理中心說明，長照服務涵蓋多元且整合性的支持內容，包括交通接送、輔具與無障礙環境改善、喘息服務、失智照顧、巷弄長照站等，協助被照顧者與其家庭照顧者依個別需求獲得適切支持。市府提醒市民朋友，凡實際居住於新竹市，年滿65歲以上失能長者、55歲以上失能原住民，以及50歲以上失智症或失能的身心障礙者，若有長照需求，可洽詢新竹市衛生局長期照顧管理中心網站( https://ltc.hccg.gov.tw )或撥打長照服務專線1966，將有專人提供諮詢及申請長照服務資訊。