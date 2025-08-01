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快訊／認幽靈罷免換自由！黃呂錦茹改口認罪　1000萬交保

▲▼ 黃呂錦茹、初文卿、姚富文提解出庭。（圖／記者黃哲民攝，下同）

▲黃呂錦茹今天提解出庭，改口認罪請求交保。（圖／記者黃哲民攝，下同）

記者黃哲民、黃資真／台北報導

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹被控指示造假罷免綠營立委的提議人名冊，至今已遭羈押98天，今(1日)在押的黃呂被提解出庭，改口全部認罪，請求法官同意交保。稍早台北地院做出裁定，諭知黃呂錦茹1000萬元交保，附加限制住居，限制出境、出海，手機與左腳電子腳環監控；另外在押的國民黨台北市黨部書記長初文卿與總幹事姚富文也因認罪，各別以200萬交保，附加限制住居，限制出境、出海8個月

今年6月17日召開接押庭時，律師主張黃呂錦茹擔任市黨部主委為無給職，與專職黨工無上下隸屬、層層節制關係，罷免綠委的各環節工作，均由時任市黨部書記長初文卿與市黨部總幹事兼執行長姚富文處理，黃呂從未主導下令，她僅關心提案罷免吳沛憶的領銜人因資格不符被更換，以為黨部留存送件副本，可用來重謄1份連署提議人名冊，直到重新送件中選會，才知初、姚2人用黨員名冊直接製作提議人名冊，因當時送件期限緊迫，所以沒制止可能涉及偽造的提議人名冊被送件，「主觀充其量是未必故意，而非犯罪主謀」。

黃呂更當庭潰堤淚訴，自己年紀已大、今年76歲了，若繼續關下去、「我會死在獄中」，她痛哭說人生最後變成罪犯，「為什麼要以這樣的方式結束」、很不光彩，「我本來就沒犯意，我只是表達我一點熱誠，就被無情追殺！」

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