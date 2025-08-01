快訊／大罷免大失敗後她仍在押　黃呂錦茹涉幽靈連署今首開庭

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹所涉罷免「幽靈連署」案，今（1日）上午提訊在押的黃呂、初文卿與姚富文3人，首度進行審前準備程序，這也是24位藍委通過罷免考驗後，黃呂第1次出庭露面，今下午將傳喚同案被告賴苡任、陳奎勳。

▲國民黨發動罷免綠營吳思瑤、吳沛憶涉幽靈連署案，在押的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（前中）1日首度到北院開庭。（圖／記者黃哲民攝）

號稱公民團體發起的大罷免行動，首波投開票於上周六（7月26日）完成，遭提案罷免的24位國民黨立委，以及被停職中的台灣民眾黨新竹市長高虹安，皆以近乎輾壓的票數差距通過罷免考驗，當時即有藍委表示心疼黃呂錦茹仍在押。

檢方起訴指出，國民黨今年（2025年）發動罷免民進黨台北市立委吳思瑤、吳沛憶，黃呂錦茹涉指示北市黨部總幹事姚富文、書記長初文卿，直接取用轄區黨員名單製作提案人名冊，並偽造當事人簽名，包括用已過世黨員進行「幽靈連署」，涉犯偽造文書、《個人資料保護法》等罪嫌。

▲在押的國民黨台北市黨部總幹事姚富文（左）。（圖／記者黃哲民攝）

姚富文、初文卿於今年4月17日被約談到案聲押禁見，隔天（18日）起收押至今，黃呂錦茹被請回，隨即於同月25日被高院撤銷發回更裁，改裁定羈押禁見至今，全案於今年6月17日起訴移審。

黃呂錦茹在接押庭否認犯罪，數度痛哭說毫無犯意，自認滿腔熱血、不忮不求，人生最後階段卻變成罪犯、遭無情追殺，不但可能死在獄中，更對不起祖先與家庭，最後更哭到說不出話。

姚富文全部認罪，坦承從國民黨中央黨部黨員資料庫，下載對應罷免綠委選區的黨員名冊，交給同案被告、國民黨台北市黨部第四區黨部執行長陳奎勳，找志工抄寫成罷免的提案人名冊先送件趕時間，國民黨的罷團持續在街頭尋求連署，未來將用於補件。

▲在押的國民黨台北市黨部書記長初文卿（左）。（圖／記者黃哲民攝）

初文卿承認涉犯偽造文書罪，但否認涉犯《個人資料保護法》、因他沒親手抄寫連署書，也沒下載黨員名冊加以運用，僅負責整理志工抄好的提議人名冊與蓋印。

但被問到誰下令主導，2人異口同聲說「我們2人共同決定！」法官單刀直入問「誰決定抄寫提議人名冊」，初文卿語氣閃躲地說大家沒特別討論，因時間很趕、抄寫是唯一方式。

法官質疑「總要有一個人來組織這件事吧」，初男推稱無人特別指示，「我跟姚富文想說，這件事就是抄寫，於是執行這個工作」。姚同樣隻字未提黃呂錦茹有無下指令。