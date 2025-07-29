大罷免慘敗「跟普發1萬無關」！名醫曝真相　成功罷韓只因1關鍵

▲反共護台志工聯盟開票之夜，支持者情緒低落。（圖／記者林敬旻攝）



記者施怡妏／綜合報導

726大罷免落幕，最終25件罷免案全數未通過，不少人認為「普發現金1萬元」是關鍵，不過，精神科醫師沈政男卻搖頭，拿出民調數據佐證，大罷免失敗主因在於，「罷免翻盤本來就是一件困難的事」，罷團與支持者受到聲勢影響，所以有了期待，他也提到韓國瑜成功被罷免，「是因為高雄的基本盤就不是那樣。」

沈政男醫師在臉書發文，普發1萬元的法案在7月11日通過，若要證明其影響力，需有連續性民調，但民調在7月15日後受到限制，且震傳媒最後一次民調於6月26日公布，當時「不同意罷免」的比例已超過「同意罷免」，由此可知不是因為普發一萬元之故。

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沈政男進一步分析震傳媒的民調，「不同意罷免」的比例自3月起逐月上升，隨著罷免熱度情升高，反對大罷免的選民開始認真看待投票，「太早做出的大罷免民調結果，到了後期就可能改觀。」

▲韓國瑜。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）

沈政男直言，大罷免失敗的主因是，罷免翻盤本來就是一件困難的事情，罷團與支持者因受到聲勢影響，產生了過度期待，至於媒體與民調結果，他認為，反罷免選民的投票意願到後期才漸漸確認，於是一直給人「投同意的選民投票意願明顯高過不同意」的印象，其實這個現象到了選前已經改變了。

沈政男指出，罷免案高期待另一部分可追溯至「罷韓案」經驗，「好像仇恨值夠高，就能動員選民出來投不同意」，甚至讓不同意的人改投同意票，但這次的大罷免並不適用此情況。他解釋，韓國瑜當選高雄市長原本就是一個奇遇，「因為高雄的基本盤就不是那樣」，隨著高雄人對韓國瑜的幻想破滅，基本盤很快就回歸，加上選民的後悔與羞愧心理，罷免比例才得以飆高。

本文獲「醫師沈政男」授權轉載。