快訊／開庭20分鐘後改口認罪了！　庭後決定黃呂錦茹是否交保

記者黃哲民、黃資真／台北報導

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹被控指示造假罷免綠營立委的提議人名冊被羈押，6月召開接押庭時曾哭喊「不要再鬧了」，依舊被裁定收押，迄今已關了98天。在大罷免大失敗後，今(1日)提解黃呂錦茹、國民黨台北市黨部書記長初文卿與總幹事姚富文，開庭審理，稍早黃呂錦茹在開庭僅20分鐘後便改口認罪。

▲黃呂錦茹已被關押98天，今早提解出庭。（圖／記者黃哲民攝，下同）



今天北院預計整天開庭審理造假罷免連署書一案，因此提解被告三人黃呂錦茹、初文卿、姚富文，在姚、初先後從囚車下車後，黃呂則是最後現身。

原本在今年6月接押庭不認罪的黃呂錦茹，稍早的庭訊上改為全部認罪，且不爭執犯罪事實。律師代為表示，除了量刑部分，其餘不聲請調查證據，同時主張既然黃呂已經認罪，則已無羈押原因與必要。法官表示，待黃呂開完庭後會決定是否准許交保。

此外，姚富文、初文卿均認罪，並請求交保，法官請3人的律師先別離開，開庭總計僅開了15分鐘，今天應會決定是否交保。而初文卿起身後，向旁聽的親友兩度深深鞠躬。

▲國民黨台北市黨部書記長初文卿。



今年4月25日，黃呂從羈押逆轉無保請回，再大逆轉變回收押禁見，6月16日因認涉犯偽造文書罪被起訴，隔天召開接押庭時，黃呂聲淚俱下哭喊年紀已大、今年76歲了，若繼續關下去、「我會死在獄中」，她痛哭說人生最後變成罪犯，「為什麼要以這樣的方式結束」、很不光彩，「我要如何對得起祖先跟家庭」、「我本來就沒犯意，我只是表達我一點熱誠，就被無情追殺！」、「本來這個事情不需要發生，如果要罷免，也要實際上有犯錯才罷免，現在變成大家在惡罷，我非常痛苦…」。

▲國民黨台北市黨部總幹事姚富文（紅圈處）。



不過，法官認為初、姚雖坦承犯行，就經過有避重就輕、互相推諉或維護共同被告之情形，加上與黃呂之間存有組織隸屬、長官部屬、黨務幕僚等感情、指揮層級因素，避免有勾串可能，裁定繼續羈押。