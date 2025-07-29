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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

第二波罷免案823登場！　國民黨團：用任務編組讓7藍委不單兵作戰

▲▼國民黨團 召開 823 讓我們一起七席全壘打 再贏一次 記者會 王鴻薇 羅智強 出席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「823 讓我們一起七席全壘打 再贏一次」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨立法院黨團今（29日）召開「823讓我們一起七席全壘打！再贏一次！ 」記者會。書記長王鴻薇表示，國民黨團將全力支持7位被罷免的立委，並用任務編組、認養的方式，讓7位立委不會單兵作戰；首席副書記長羅智強也喊，「反罷尚未成功，在野仍須努力」，期盼藉此讓7席立委再度全部過關。

王鴻薇提到，726大罷免大失敗之後，國民黨全壘打，但823還有兩個非常重要的投票，第一個就是國民黨7席立委反罷投票，再來就是823的核三延役公投，國民黨團會全力支持被罷免的立委，823一定也會交出漂亮的成績單，7席立委都會辦一些宣講、車掃，而大家一另定會全力支援。

王鴻薇指出，未來國民黨立委會以任務編組或是認養的方式，讓7位立委都可以得到幫助，讓大家絕對不會是單兵作戰。

針對公投案，王鴻薇強調，該案審查的時後，國民黨團是支持的，未來一定會一起投入，有些看板也會直接改成核三延役的議題來做宣傳，一定會出來催票，希望台北市民踴躍出來投票。

「反罷尚未成功，在野仍須努力」，羅智強說明，民進黨發動的大惡罷，在野陣營交出25：0的成績，這也是要提醒執政黨，心思應該放在國政而不是鬥爭。

羅智強提到，有些評論人面對接下來要被罷免的國民黨7位立委認為非常樂觀，但其實，第一階段時，絕大多數的委員都有達到25%同意票門檻，主要是不同意罷免票遠遠高過同意罷免票，因此才順利挺過罷免，因此拜託大家，823一定要出來投票，絕對不可以掉以輕心，如果有人反對罷免，但是不出來投票
，這樣沒有一席是安全的。

羅智強強調，接下來立委兄弟姐妹會齊心面對第二波罷免，一席都不能少，藍委會分工分組到七選區宣講，同時也會針對攸關國家未來的核三延役公投，進行宣講，一起為民主制衡繼續努力。
 

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