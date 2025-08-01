男逛百貨突倒地！休假消防員急救　機警童狂奔幫拿AED搶命

▲龍泉消防分隊隊員鄭光育救人。（圖／屏東縣政府消防局提供）

記者陳崑福／屏東報導

一名成年男子屏東市一家百貨公司在商場內無預警倒地，現場一片驚慌。巧合的是，正在休假的消防隊員鄭光育恰巧目擊整個過程，立即上前施行CPR並指示民眾尋找AED，一名機警童更迅速取回設備，全力搶救搏命。雖最終仍不治，卻展現「第一目擊者」即時施救的重要性。

這件事件發生於7月4日下午，一名成年男子於商場內突然倒地失去意識（OHCA），情況十分危急，當時正值休假期間的屏東縣政府消防局龍泉分隊隊員鄭光育恰巧在場，第一時間上前進行急救，展現消防人員臨危不亂、守護生命的專業精神。

經快速評估後發現其已無呼吸心跳，立即實施心肺復甦術（CPR），並指示現場群眾撥打119與協助尋找自動體外心臟去顫器（AED），由一名反應靈敏的小孩迅速將商場內設置的AED取回現場，為搶救生命爭取時間。後續屏東消防分隊與高級救護隊抵達現場，接手進行高級生命支持處置，經送醫急救後患者一度恢復自主循環（ROSC），但隨後再次心跳停止，最終仍宣告不治。

儘管結果未盡理想，屏東縣政府消防局表示，該事件充分展現「第一目擊者即時施救」的重要性，該名消防人員即使處於非勤務狀態，仍憑藉專業判斷與果斷行動，為患者爭取到寶貴的急救黃金時間，值得社會各界肯定。

消防局指出，根據統計，心跳驟停若能在4分鐘內開始CPR並使用AED，存活率可大幅提升。然而現場多數民眾常因不熟悉急救步驟或擔憂責任問題而錯失關鍵時機。因此，消防局持續推動CPR+AED教育訓練，讓更多民眾具備即刻施救的能力與信心。

目前屏東縣內各大公共場域均設有AED，並設有清楚標示，民眾皆可依法取用，無需擔心法律責任，只要接受簡單訓練，即可在緊急時刻挺身而出，成為救命關鍵。