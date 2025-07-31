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收賄240萬！安插5人錄取清潔隊員　潮州鎮長周品約談後被收押

▲潮州鎮長周品全涉收賄遭羈押禁見。（圖／取自周品全臉書）

▲潮州鎮長周品全涉收賄遭羈押禁見。（圖／取自周品全臉書）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署偵辦潮州鎮長周品全與鎮代會主席王淑貞等人涉貪案，檢察官吳文書指揮廉政署與調查局，7月30日持搜索票搜索21處地點，約談19名嫌疑人與6名證人到案。周品全因涉貪重大且有串證之虞，檢方於今(31)日晨聲請羈押禁見，法院下午裁定准押，王淑貞等人則被檢察官諭知交保。

屏東地檢署吳文書檢察官指揮廉政署南部地區調查組及調查局屏東縣調查站，偵辦屏東縣潮州鎮鎮長周品全、潮州鎮民代表會主席王淑淑貞，涉嫌違反貪污治罪條例等案件，7月30日持搜索票，至鎮長周品全、潮州鎮代會主席王淑貞等相關人住所及屏東縣潮州鎮公所、鎮代會等辦公處計21處執行搜索，約談犯罪嫌疑人19名、證人6名到案說明。

經檢察官吳文書、李翱宇、施怡安、黃琬倫、蕭惠予、陳昱璇、洪綸謙、侯慶忠、楊士逸及廉政署南部地區調查組駐署檢察官鍾葦怡、高永翰、楊翊妘、許華偉複訊後，王淑貞等犯罪嫌疑人以3萬至30萬元不等金額交保；周品全部分，認涉嫌重大，於今日凌晨向屏東地院聲請羈押禁見。

檢調查出，周品全自民國108年至114年擔任鎮長期間，涉嫌濫用其對清潔隊員人事核定之職權，與潮州鎮代會主席王淑貞、林姓樁腳等人勾結，藉由提前提供徵選資訊，透過內定等方式，協助其親屬5人成功錄取清潔隊員，每名清潔隊員賄款金額介於新臺幣30萬元至60萬元不等，初步合計約240萬元。此外，周品全於113年間多次將公務車供私人就醫使用，並核銷油料費用，造成公帑損失。

本案經檢察官訊問後，認定周品全涉嫌違反貪污治罪條例第5條第1項第3款對於職務上之行為收受賄賂，及刑法第134條前段、第342條第1項假借職務上之權力犯背信等罪嫌，犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑五年以上之重罪，有事實足認為有逃亡、勾串共犯或證人或滅證之虞，有羈押理由及必要性，於今日凌晨當庭諭知逮捕，並向屏東地院聲請羈押禁見，屏東地院於今日下午裁定准予羈押禁見。本案後續仍將深入追查、釐清案情。

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