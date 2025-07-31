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獨／高雄復興里淪孤島！河水吞沒道路、怪手　4人受困砂石場旁

▲▼獨／高雄山區淪孤島！河水「吞沒道路、怪手」　砂石場4住戶受困。（圖／桃源區區民代表吳永貴提供）

▲暴漲河水「吞沒道路、怪手」，造成4居民受困。（圖／桃源區區民代表吳永貴提供）

記者吳奕靖、賴文萱／高雄報導

西南氣流暴雨徹夜猛灌，高雄山區24小時降下超過1000毫米的超大豪雨，多處路段坍方、水溢淹路面等受阻。其中，因連日降雨暴漲，溪水暴漲沖毀聯外道路，導致住在復興里砂石場旁的4位居民受困，經區民代表電話聯繫，災民稱家中物資還可維持5天，後續將保持緊密聯繫確認受災戶狀況。

連日暴雨重創高雄山區，多處路段遭豪雨、溪水暴漲沖毀，部落住戶對外交通中斷，慘淪孤島。據桃源區區民代表吳永貴指出，目前復興里前後聯外道路均無法通行，砂石場4位里民受困，所幸經電話聯繫，物資可以維持五天，後續將持續關注狀況。

▲▼獨／高雄山區淪孤島！河水「吞沒道路、怪手」　砂石場4住戶受困。（圖／桃源區區民代表吳永貴提供）

▲昨晚砂石場農路便道狀況。（圖／里民提供）

提到山區災情，吳永貴直呼，昨天前往勘查時，橋、道路、怪手都還在，但一夜暴雨之後，因河水暴漲全被沖毀，一台怪手還來不及移置，也被溪水整個淹沒，場面相當驚人。

▲▼獨／高雄山區淪孤島！河水「吞沒道路、怪手」　砂石場4住戶受困。（圖／桃源區區民代表吳永貴提供）

▲▼暴雨重創高雄山區，昨天橋、道路、怪手還在，目前已經遭河水暴漲沖毀。（圖／桃源區區民代表吳永貴提供）

▲▼獨／高雄山區淪孤島！河水「吞沒道路、怪手」　砂石場4住戶受困。（圖／桃源區區民代表吳永貴提供）

公路局甲仙工務段段長鄭敏華指出，目前台20線尤其寶來到桃源多路段發生災情，台20線復興99k因為荖濃溪暴漲，溪水溢淹到路面，造成道路受阻無法通行，梅山口到向陽路段則持續預警性封閉，多個部落對外交通全部中斷。公路局目前正在進行路基回填，逐步做道路搶通，讓鄉親可以恢復進出。

由於山區累積雨量迅速增加，根據水土保持署資訊，那瑪夏區、甲仙區、美濃區、桃源區、六龜區、茂林區仍列為土石流及大規模崩塌警戒區，有致災之虞，高雄市政府宣布，該6個行政區31日停止上班、停止上課。

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