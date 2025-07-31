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國民黨10月黨魁選舉　張亞中：是選黨主席還是提前選總統候選人？

▲▼張亞中參選總統記者會 國民黨總統初選。（圖／記者屠惠剛攝）

▲孫文學校總校長張亞中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨公布黨主席改選時程，根據規劃，9月1日至5日進行領表、9月4日至5日登記、10月18日投票、11月1日全代會交接。日前宣布參選的孫文學校總校長張亞中30日以「是選黨主席，還是提前選總統候選人？」為題在臉書發文表示，總統候選人必須透過公平、公正、公開的初選產生，不再是黑箱、不再是主席一人拍板。

張亞中提到，政黨存在的目標之一當然是執政。要贏得執政，候選人當然重要。國民黨這些年來也把所有的戰略焦點放在「推出最強候選人」。這個思路本身沒有錯，但它並不是勝選的唯一條件。前三次總統大選，國民黨均推出當時民意最高，最強的候選人。但是，國民黨贏了嗎？

張亞中指出，他多次提醒，連續三次敗選的共同現象，就是黨主席與總統候選人各有權力。但是，他們想的解決方法是「人的統一」，於是現在許多高層寄望民望最高、非常優秀的盧秀燕，不只應該出來選總統，最好現在就先接黨主席，以避免重蹈雙頭馬車的覆轍。這樣的想法雖然有其道理，卻不全面。問題是：黨主席的角色，真的只是總統候選人的從屬工具嗎？

張亞中說明，國民黨是否能在2025年就鎖定2028年的總統候選人？兩年之間政局和社會氛圍難道不會改變？這樣的綁定是否忽略了更重要的命題──國民黨是否該徹底重建？更嚴重的是，這會不會直接限制未來總統候選人的選擇範圍，甚至讓「公平初選」變得形同虛設？

張亞中認為，在面對選舉時，重點在總統候選人與黨主席「權力的統一」，而非「人的統一」。為了解決這個結構性困境，他在四年前與今年參選時就已宣示，如果他有幸擔任黨主席，將立即推動黨章改革，建立制度化的事權統一機制。第一，總統候選人必須透過公平、公正、公開的初選產生，不再是黑箱、不再是主席一人拍板，而是讓黨員與人民共同選出最強人選。第二，一旦總統候選人提名確定，黨主席應立即將選戰黨權交由候選人，直到大選結束。

張亞中說，這兩項制度，既能確保國民黨推出最強候選人，也能讓他擁有完整黨權，打造「指揮一元、行動一致」的勝選團隊。這才是解決雙頭馬車的根本，而不是提前把黨主席當作總統選舉的附庸。

為徹底解決國民黨長期的制度缺陷，張亞中主張，建立黨主席任期與憲政體制一致的制度。未來總統當選者自動接任黨主席；若未當選，總統大選隔日即啟動黨主席改選機制。為了示範決心，他承諾若當選主席，任期只到民國117年5月19日，與總統選舉週期完全銜接，也避免了敗選需否辭職的爭議。

「黨主席與總統候選人，角色與責任從來不同」。張亞中說，總統候選人應是「有德有才者居之」的大位；而黨主席的使命，是打造一個有理念、有制度、有歷史格局的政黨，讓國民黨成為被社會尊敬、能孕育出真正強者的平台。今天各縣市行政首長、立法院長都是黨內優秀人才，他們現在該做的，是先把現有工作最好、建立民意信任，以養德養望；未來無論是他們，還是企業界、學術界的菁英，國民黨都應該用公平、公正、公開的初選制度選出最能代表黨的人，而不是靠「誰先坐上黨主席」來決定，更不能靠黨主席一人拍板。

張亞中說，今年的黨主席選舉，國民黨不是預選2028年總統候選人，而是決定政黨能否重建靈魂的黨主席。這場選舉關乎的是黨的理念、制度與歷史格局的重建。如果黨主席只是為了某個人的未來鋪路，國民黨也不會有未來；但如果黨主席能先立起理念、制度和方向，2028年的候選人不論是誰，都能站在一個更強大的平台上。只有當政黨本身重新被選民肯定，再加上一個受民意信任的總統候選人，國民黨才有機會真正重返執政。

張亞中問每位黨員，「這場黨主席選舉，我們是在提前預選一位『總統候選人或經紀人』，還是在選擇一位能讓國民黨找回靈魂、理念、制度與方向的領導者？」。

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