快訊／恐怖雨量直逼莫拉克！高雄宣布8/1「5行政區」繼續停班停課

▲24hrs狂降破千毫米雨量！高雄山區慘況曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

根據中央氣象署及水保署資訊，受到西南氣流影響，明(8/1)日高雄市山區預估雨量已達停班停課標準，且六龜區、甲仙區、茂林區、桃源區、那瑪夏區5區仍列為土石流或大規模崩塌警戒區，有致災之虞，為維護市民安全及進行善後復原工作，該5行政區明（8/1）日停止上班、停止上課。

▲恐怖雨量直逼莫拉克！高雄宣布8/1「5行政區」繼續停班停課。（圖／記者賴文萱翻攝）

西南氣流夾帶強勁雨勢影響高雄，中央氣象署持續針對高雄山區發布超大豪雨警報，今（31）日清晨高市府已在六龜區寶來公路總局監工站設立前進指揮所，由市府團隊與中央單位共同進駐，統一調度搶救與應變資源。

市長陳其邁心繫山區安危，上午變更既有行程前往六龜寶來監工站視察，並提出「全力搜救，保障人命」、「搶通道路，恢復交通命脈」、「穩定物資，照顧居民生活」及「加強管制，提升道路安全」4大應變指示，責請各相關單位即刻執行，以確保所有山區居民的生命財產安全。

▲高雄山區部落交通中斷又停電，陳其邁前往勘災。（圖／記者賴文萱翻攝）

這次受西南氣流影響高雄山區超大豪雨單日雨量高達1,037毫米，僅次於八八風災的單日雨量1,300毫米，跟2024年凱米颱風單日雨量的1,200毫米，瞬間在山區落下的強降雨，在桃源區溪南站單日單小時雨量最高達約117毫米，造成荖濃溪、楠梓仙溪溪水暴漲。

目前台20、台27、台29及高133線等道路皆有多處坍塌以致全部中斷，其中台20線81.8K非公路總局1、2級的管制路段，昨晚不幸發生因地面坍塌、路基流失而導致車輛滑落山谷的意外。

陳其邁也指示消防局與搜救人員秉持「決不放棄、全力搶救」原則，全力進行搜救工作，並提醒搜救隊員確保自身安全，防止二次災害。