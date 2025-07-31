奇美藝術獎頒發11位新秀　獎助金累計破1.3億！4位得主再獲肯定

▲第37屆奇美藝術獎頒獎典禮於奇美博物館舉行，獲獎者合影留念，氣氛溫馨。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

第37屆奇美藝術獎頒獎典禮7月31日在奇美博物館盛大登場，由即將登上2025奇美音樂節的鋼琴家盧易之與小提琴家蘇顯達聯袂演出，為典禮揭開序幕，法式樂音旋即充滿會場，11位獲獎藝術家與現場貴賓掌聲不斷，氣氛感人。

奇美藝術獎由奇美文化基金會設立，自1989年起推動青年藝術獎助計畫，至今已累計386人次獲獎，總獎助金額突破新台幣1.3億元。基金會執行長郭玲玲表示：「得獎不只是肯定，更是一段創作之路的起點，願藝術成為大家前行的光。」



本屆共11位藝術家獲獎，分別為具象美術創作類4人、音樂類7人，其中4位得主已是二度獲獎，展現持續創作實力。音樂類表現多元，鋼琴、小提琴、中提琴、大提琴、單簧管與聲樂皆有代表獲獎，美術類則有西畫與雕塑雙線並進，風格成熟、創意突出。

典禮中特別演出環節，鋼琴家盧易之獨奏梅湘作品《前奏曲》第八首〈風中映像〉，細膩詩意；小提琴家蘇顯達則與其合奏《玫瑰人生》，法式香頌旋律動人。兩人也將分別於音樂節獻藝，暖身意味濃厚。

奇美文化基金會表示，第38屆奇美藝術獎將於10月起開放報名，歡迎全國優秀青年創作者踴躍申請，持續為台灣藝文注入新血。