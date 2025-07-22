奇美音樂節盛大回歸　12把名琴、亞洲最大管風琴共譜百年法式浪漫

▲2025奇美音樂節以「相會音樂法蘭西」為主題，攜手多位頂尖音樂家與奇美博物館典藏名琴，為樂迷帶來一場跨越兩百年的法式浪漫旅程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

巴黎的午後，紅酒尚未醒，一首鋼琴前奏已悄然響起──2025奇美音樂節以「相會音樂法蘭西」為主題，攜手多位頂尖音樂家與奇美博物館典藏名琴，從德布西、拉威爾到梅湘，從巴黎沙龍的私密氛圍到交響樂的磅礡氣勢，為樂迷帶來一場跨越兩百年的法式浪漫旅程。

今（7/21）起推出早鳥優惠，演出自9月20日至11月8日於高雄衛武營國家藝術文化中心登場。

每年都以珍貴樂器結合精選曲目聞名的奇美音樂節，今年首度集結11把來自奇美博物館典藏的法國系統名琴，以及小提琴家魏靖儀所演奏的史特拉底瓦里「姚阿幸－艾爾曼」，總計12把珍稀琴聲交織舞台，與亞洲最大管風琴激盪聲響美學，打造耳目一新的法式聽覺饗宴。

本屆音樂節策劃與導聆依然由倫敦國王學院音樂博士、作家焦元溥擔綱，以多元角度引領觀眾走入法國音樂的核心靈魂。活動橫跨專題演講、鋼琴獨奏、小提琴與鋼琴二重奏、聲樂三重奏、交響音樂會等形式，完整勾勒出法國從浪漫派至現代樂派的藝術面貌。

2025年奇美音樂節首度移師高雄衛武營國家藝術文化中心，全面使用演講廳、表演廳與音樂廳三大場館，規模空前。系列節目將自9月20日開跑，首先由焦元溥主講「專題演講：和法國音樂問好！」揭開序幕，購買任兩場以上音樂會即可獲得此限量場次入場券（不單獨販售，送完為止）。

2025奇美音樂節全系列節目，21日起於OPENTIX兩廳院文化生活網開放購票，7/21起限時早鳥8折優惠（部分票價除外）。凡購買任兩場（含）以上音樂會，贈送焦元溥專題演講入場券乙張，數量有限，送完為止。更多活動詳情與購票資訊請洽奇美博物館官網：www.chimeimuseum.org。