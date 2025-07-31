譚艾珍任防詐大使獲表揚！　台南市6月阻詐1.3億黃偉哲頒獎肯定

▲台南市長黃偉哲於治安會報頒發感謝獎牌給防詐大使譚艾珍（左），表揚其熱心投入打詐行列。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲7月29日主持治安會報，公開表揚防詐大使譚艾珍與多位阻詐行員代表，感謝他們在「打詐台南隊」行動中的熱心參與與無償付出。黃市長表示，譚艾珍長年熱心公益、積極投入防詐宣導，堪稱全民防詐的典範，「防詐大使當之無愧！」

根據台南市警局統計，2025年6月間，台南市金融機構與超商成功阻詐243件，合計攔阻金額高達1億3451萬元，有功人員多達346人，顯示民間與警政單位攜手合作成效卓著。其中，中國信託銀行善化分行與東台南分行更是連續兩季阻詐件數達10件以上，表現十分亮眼。

市長黃偉哲也趁此機會肯定近期警方破獲多起重大案件的貢獻。刑事警察大隊查獲槍砲案，起出手槍2枝、子彈22顆及毒品依託咪酯；第二分局偵破強盜案，善化、第四、第五分局陸續瓦解詐騙集團，白河分局則緝獲外籍移工販毒案，全面展現守護治安的行動決心。

台南6月詐騙案件數達1,336件，前三大詐欺手法為「假投資」（17.37%）、「假網拍」（11.90%）與「假交友詐財」（10.40%）。受害族群以24至49歲最多，佔比逾六成；而職業別以基層勞工佔比近四成最為顯著。地區方面，永康區受理數最多，達217件。

市警局長林國清提醒市民，「不貪心、不輕信」是防詐關鍵，並呼籲善用「165打詐儀錶板」掌握最新詐騙手法與防詐資訊，才能真正守護荷包與安全。