台南大員皇冠推夏日海鮮市場　直送鮮魚秀、烤魚三重奏上桌

▲台南大員皇冠假日酒店元素自助餐推「海鮮市場」，現烤鮮魚三重奏登場，鱸魚、香魚、午仔魚展現不同鮮味層次，令人垂涎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

隨著盛夏腳步逼近，正是嚐鮮最佳時機！台南大員皇冠假日酒店元素自助餐廳即日起推出【海鮮市場】主題料理，強打每日直送的現流鮮魚，由主廚團隊以煎、煮、炸、烤、蒸等多元手法詮釋當日海味，帶來一場舌尖上的夏季盛宴，活動將持續至8月31日止。

元素餐廳本次主打「現流鮮魚」為主角，主廚依魚種特色規劃「現烤鮮魚三重奏」，選用鱸魚、香魚與午仔魚，外酥內嫩、香氣撲鼻，層次風味各異，滿足挑剔味蕾；另推出限定秀場「現切鮮魚秀」，由主廚於晚餐與假日午餐時段（每日18:00及假日12:00）現場展演刀工，將新鮮魚肉即場切片，視覺與味覺雙重饗宴，饕客千萬別錯過。

現場更設有「魚鮮展示專區」，每日陳列主廚精選漁獲，讓賓客在用餐前便能感受滿滿海味誠意，互動感十足、食慾也瞬間大開。無論愛吃海鮮或重視食材原味，皆能在元素餐廳找到屬於夏天的清爽鮮味。

海鮮市場供應時間與價格如下：平日時段（週二至週四、週日）晚餐：成人1099元，7至11歲兒童550元。假日時段（週五及週六晚餐、週六與週日午餐）：成人1399元，兒童699元。以上價格皆需另加10%服務費，建議提早預約，訂位專線：06-512-1807。